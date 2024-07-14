В Москве проститутки пленили журналистов, которые хотели снять их на камеру

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В Москве девушки легкого поведения пленили журналистов, которые хотели снять их на камеру. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Вечером 8 июля в столичные правоохранительные органы поступил звонок от компании молодых мужчин. Они представились тележурналистами и рассказали, что неизвестные девушки закрыли их в подвале дома на Стрелецком проезде.
Уточняется, что корреспондент и оператор получили редакционное задание снять сюжет о московских жрицах любви. Сотрудники СМИ нашли сайт, договорились о встрече и пришли к дому. По договорённости нужно было пройти в подвал.
В подвале молодых людей встретила девушка и ещё 5 других её полуголых коллег. Все было спокойно до того момента, пока оператор не достал камеру. Как только это произошло, девушки сбежали через запасной выход, а корреспондентов заперли.
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Уточняется, что корреспондент и оператор получили редакционное задание снять сюжет о московских жрицах любви. Сотрудники СМИ нашли сайт, договорились о встрече и пришли к дому. По договорённости нужно было пройти в подвал.
В подвале молодых людей встретила девушка и ещё 5 других её полуголых коллег. Все было спокойно до того момента, пока оператор не достал камеру. Как только это произошло, девушки сбежали через запасной выход, а корреспондентов заперли.
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Екатерина Коршунова