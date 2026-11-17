Стали известны подробности биографии красноярца, избившего бывшую жену в лифте
Мужчина, который избил бывшую супругу в лифте в Красноярске, ранее дважды получал судимость за сексуальные преступления против детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Суд выносил гражданину приговоры в 2018 и 2023 годах. Тогда мужчина получил три и один год лишения свободы соответственно. Следственный комитет по региону уже возбудил уголовное дело об избиении бывшей жены на глазах у ребёнка.
Отметим, что ЧП случилось днём 15 ноября в лифте дома на улице Светлова. Между супругами вспыхнул конфликт на почве бракоразводного процесса. Мужчина несколько раз ударил по лицу 28-летнюю пострадавшую при ребёнке. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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