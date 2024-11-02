В Калининграде неизвестные обстреляли автобус и трамвай с пассажирами

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Неизвестные обстреляли из пневматического оружия пассажирский автобус и трамвай на улицах Калининграда. В это время в салонах городского транспорта находились люди.
О случившемся рассказали в пресс-службе администрации города. Оба инцидента произошли накануне, 1 ноября, поздно вечером. Автобус был обстрелян на Нарвской улице, а трамвай попал под выстрелы на Ленинском проспекте в районе торгово-развлекательного комплекса «Европа».
В администрации отметили, что в Калининграде это уже шестой случай за год, когда хулиганы стреляют по городскому пассажирскому транспорту. Кроме опасности, которой подвергались люди, бывшие в тот момент в салонах транспорта, есть ещё и материальный ущерб. Одно только стекло трамвая «Корсар» стоит 234 тысячи рублей.
Полицейские уже ищут злоумышленников. В администрации обратились за помощью к горожанам, среди которых, возможно, есть очевидца происшествия. Автовладельцев попросили проверить записи видеорегистраторов, так как не исключено, что стрелок передвигался на машине.
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В администрации отметили, что в Калининграде это уже шестой случай за год, когда хулиганы стреляют по городскому пассажирскому транспорту. Кроме опасности, которой подвергались люди, бывшие в тот момент в салонах транспорта, есть ещё и материальный ущерб. Одно только стекло трамвая «Корсар» стоит 234 тысячи рублей.
Полицейские уже ищут злоумышленников. В администрации обратились за помощью к горожанам, среди которых, возможно, есть очевидца происшествия. Автовладельцев попросили проверить записи видеорегистраторов, так как не исключено, что стрелок передвигался на машине.
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Александр Бойцов