Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Калининграде неизвестные обстреляли автобус и трамвай с пассажирами

В Калининграде неизвестные обстреляли автобус и трамвай с пассажирами

Фото: istockphoto/GreenLiving

Фото: istockphoto/GreenLiving

Неизвестные обстреляли из пневматического оружия пассажирский автобус и трамвай на улицах Калининграда. В это время в салонах городского транспорта находились люди.
О случившемся рассказали в пресс-службе администрации города. Оба инцидента произошли накануне, 1 ноября, поздно вечером. Автобус был обстрелян на Нарвской улице, а трамвай попал под выстрелы на Ленинском проспекте в районе торгово-развлекательного комплекса «Европа».

В администрации отметили, что в Калининграде это уже шестой случай за год, когда хулиганы стреляют по городскому пассажирскому транспорту. Кроме опасности, которой подвергались люди, бывшие в тот момент в салонах транспорта, есть ещё и материальный ущерб. Одно только стекло трамвая «Корсар» стоит 234 тысячи рублей.



Полицейские уже ищут злоумышленников. В администрации обратились за помощью к горожанам, среди которых, возможно, есть очевидца происшествия. Автовладельцев попросили проверить записи видеорегистраторов, так как не исключено, что стрелок передвигался на машине.

Читайте также:

Вооружённый мужчина обстрелял четырёх самокатчиков на юге Москвы

Мужчина открыл стрельбу по водителям на трассе в Подмосковье

Челябинец обстрелял маршрутку с пассажирами
#автобус
#европа
#трамвай
#полицейские
#происшествия
#ущерб
#люди
Изуродовал и залег на дно: как женатый поклонник-изверг сломал жизнь «Мисс очарование» и зачем нанял абхазских бандитов
02 ноября 2024, 15:34

Фото: istockphoto/Alexey_M

В один из обычных дней Элеонора Кондратюк, «Мисс очарование-1998», стала жертвой ужасного преступления, которое навсегда изменило ее судьбу. В 2001 году на нее напал неизвестный, облив кислотой.
Этот акт мести был заказан ее отвергнутым поклонником-бандитом Рубеном Григоряном. Подробнее об этой ужасной истории читайте в материале «Радио 1».

Предложил познакомиться

Одним апрельским днем Элеоноре перегородила путь машина. Из нее вышел здоровый человек, ростом более двух метров, который, стесняясь и запинаясь, предложил ей познакомиться.

Фото: istockphoto/happyphoton

Она отказалась, так как общие знакомые предупредили ее о его дурной славе — он зарабатывал деньги нечестным путем. Ранее был женат, но его жена в итоге была спасена от него своим отцом.

Мужчину звали Рубен Григорян. На его голове был длинный шрам, а вместо глаза — протез, который он потерял во время бандитской разборки, за что и получил прозвище Циклоп.

Девушка просила ухажера оставить ее в покое и не беспокоить. После недолгого затишья мужчина вновь стал настойчиво донимать Элеонору своим вниманием.

«Он вел себя истерично, с нарочитыми слезами, мольбами и просьбами. Затем прибавились манипуляции — грозил, что покончит с собой, если я не обращу на него внимания. Хотя я не давала ему никаких поводов», — поделилась она.

Угрозы

Дело не ограничилось лишь мольбами, слезами и манипуляциями. По её словам, позже мужчина стал угрожать ей.

«Ты еще пожалеешь об этом и будешь плакать кровавыми слезами, но тогда уже никуда не денешься и сама ко мне прибежишь! — бросал «Циклоп» жуткие слова в адрес юной девушки».

Нападение: детали и последствия

Нападение на Элеонору произошло в один из апрельских дней, когда она направлялась на пляж с подругой. Во дворе родной школы к ней подошел молодой человек и облил кислотой.

Установлено, что преступники использовали не просто кислоту, а смесь с растительным маслом, чтобы затруднить смывание. Элеонора была доставлена в больницу в критическом состоянии и пережила годы страданий, включая более двухсот операций и полную слепоту.

Рубен Григорян: портрет преступника

Он был известен как бандит с прозвищем «Циклоп». Мужчина долго вынашивал план мести. Он решил не пачкать руки и поручить расправу над «непокорной» своим подручным. Позже следователи выяснили, что он нанял абхазских уголовников Адгура Гочуа и Романа Дбара за тысячу долларов — сумму, которая так и осталась лишь обещанной.

Интересно, что заказчик уехал в Ярославль и управлял всем процессом по телефону. Чтобы избежать прослушки, он велел называть себя Игорем. Более того, все ключевые фразы он приказал закодировать. Так, например, «облить кислотой» стало звучать как «привезти мандарины».

Розыск преступника

После нападения на Элеонору Григорян был объявлен в федеральный розыск. Оперативники по всей стране получили ориентировку на подозреваемого, его быстро удалось найти в одном из лесных поселков Карелии. Правоохранители заметили высокорослого армянина, который выделялся на фоне местных жителей. Сотрудники районного отдела внутренних дел устроили засаду и вскоре задержали его.

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan

Допрос Григоряна

На допросе Григорян утверждал, что приехал в Карелию для сбора средств на лечение Элеоноры, заявляя, что является соучредителем фирмы, занимающейся рубкой леса. Однако проверка этих сведений показала, что это было враньем.

Истинная причина преступления

Истинной причиной его действий оказалась обида на красавицу. Григорян считал, что Элеонора возгордилась после того, как заняла третье место на конкурсе красоты. Позже он признался в своих зловещих намерениях, однако утверждал, что планировал лишь облить её руку, но исполнитель «перестарался».

Приговор

В результате судебного разбирательства буйный поклонник был приговорен к 11 годам лишения свободы. Его сообщники Артем Восканян и Богос Нубарян получили соответственно 6 и 7 лет. Исполнитель, Роман Дбара, был убит в Абхазии во время обмена заложниками в Гальском районе. Его опознали по ожогам на лице, так как часть смеси попала и на него. Второго участника, Гочуа, приговорили к довольно короткому сроку — всего 5 лет лишения свободы.

Заключение и жизнь после освобождения

Рубен Григорян отбывал срок в Усть-Лабинской колонии, где вел себя тихо и даже организовал спортивную секцию. После освобождения он не стал мстить Элеоноре, его имя больше не фигурировало в полицейских сводках. По некоторым данным, сейчас он живет за пределами России, имеет семью и детей.

Читайте также:

В Челябинске возбудили два уголовных дела против школьниц, угрожавших девочке шокером

Московский преподаватель физкультуры насиловал ученика с шизофренией

Банда подростков терроризирует посёлок в Свердловской области
#нападение
#следователи
#розыск
#преступники
#мужчина
#девушка
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Создателя «Рататуя» осудили за педофилию: автор мультиков причастен к насилию детей на Филиппинах, что известно
02 ноября 2024, 14:13

Бухалем Бучиба (Фото: соцсети Б. Бучибы)

Художника студий Disney и Pixar Бухалема Бучибу признали виновным в причастности к сексуальному насилию над детьми. Бучиба был приговорен в Париже к 25 годам тюремного заключения. О подробностях дела расскажет «Радио 1».

Насилие над детьми


В ходе расследования выяснилось, что на протяжении многих лет Бучибу платил за трансляции, во время которых происходило насилие над детьми. В настоящее время ему 56 лет, и, согласно сообщениям прессы, с 2012 по 2021 годы он регулярно оплачивал истязания детей через интернет, наблюдая за этим в режиме реального времени.

Жертвами его «развлечений» становились малыши в возрасте от трех до десяти лет из Филиппин. Издание Le Figaro сообщает, что количество купленных им трансляций достигало сотен и могло затрагивать до тысячи детей. На педофилию в прямом эфире Бучиба потратил около 50 тысяч евро (более пяти миллионов рублей).

Фото: iStock/FOTOKITA

Приговор суда


Европол начал расследование деятельности аниматора в 2019 году после выявления подозрительных денежных переводов на Филиппины. Кроме того, в 2014 году он уже был арестован и осужден за изнасилование своей восьмилетней падчерицы, однако отделался условным сроком в два года.

Новый судебный процесс проходил с 29 по 31 октября, и следствию удалось доказать его причастность к двум сотням трансляций, за каждую из которых он платил от 50 до 100 евро (от пяти до десяти тысяч рублей). Бучиба признал свою вину, раскаялся и попросил прощения. Изначально ему грозило 40 лет тюремного заключения, но в итоге суд назначил 25 лет, а также 20 лет надзора после освобождения.


Фото: кадр из мультфильма «Рататуй»

Что известно о художнике


Дизайнер Бухалема Бучибу начал свою карьеру в 1988 году и принимал участие в создании таких проектов, как «Утиные истории», «Чудеса на виражах», «Черный Плащ», мультфильмы о Гуфи и Винни-Пухе, а также «Лило и Стич», «Тарзан», «Рататуй» и «Как приручить дракона». Его последняя работа — мультфильм «Элементарно», который был номинирован на премию «Оскар» в прошлом году.

Читайте также:

12-летняя школьница просила помощи после изнасилования, но все повторилось: страшная трагедия под Красноярском закончилась смертью

Искал девственницу: почему «Каменский Чикатило» насиловал и убивал детей и как мучительно умирал в колонии

В США незнакомец в маске клоуна пытался похитить 8-летнюю девочку из ее кровати
#суд
#приговор
#сша
#евро
#трагедия
#насилие
#интернет
#мультфильмы
#расследование
#изнасилование
#школьница
#статьи
#педофилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Челябинске возбудили два уголовных дела против школьниц, угрожавших девочке шокером
02 ноября 2024, 13:31

Фото: iStock/ deepart386

Школьницы из Челябинска избили 12-летнюю девочку около ТРК «Горки» и угрожали ей электрошокером. Их поставят на учёт МВД по делам несовершеннолетних, информирует 74.ru.
После мониторинга социальных сетей и СМИ нашли публикацию, из которой ясно, что подростки применяли насилие к девочке. Правонарушение они запечатлели на видео. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

4 октября около ТРК «Горки» подростки унизили 12-летнюю девочку. Она общалась со знакомым обидчицам юношей и им это не понравилось. Пострадавшей пришлось извиняться на коленях. Также её избивали, а унижения записывали на видео.

Правоохранительные органы установили всех участников происшествия. С родителями проводится работа служб системы профилактики.



Читайте также:

«Занимайтесь сексом, а мы посмотрим»: в Копейске подростки избили 9-летнюю девочку во дворе школы, шокирующая реакция учителей

12-летняя школьница просила помощи после изнасилования, но все повторилось: страшная трагедия под Красноярском закончилась смертью

МВД Дагестана: 20 школьников избили девятиклассника за 500 рублей
#школы
#насилие
#подростки
#ук
#видео
#сми
#происшествия
#школьница
#рф
#избиение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники уговорили пенсионерку продать четыре квартиры и отдать деньги им
Мошенники уговорили петербурженку продать четыре квартиры и отдать деньги им
02 ноября 2024, 13:10

Фото: iStock/Diy1

В Петербурге мошенники обманом уговорили пенсионерку продать четыре квартиры, передав им порядка 31 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Отмечается, что 1 ноября в полицию Василеостровского района поступило заявление от 72-летней пенсионерки о том, что с 12 сентября по 28 октября ей звонили неизвестные, которые путём обмана убедили её продать свои четыре квартиры и передать полученные деньги курьеру.

Женщина последовала их указаниям, продала недвижимость и передала курьеру 31,44 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время мошенников разыскивают.

Читайте также:

После заявления Дурова о Telegram зафиксировано падение доходов мошенников

Поставил галочку: Эксперт рассказал, как мошенники получают данные россиян

Шантаж, угрозы и деньги на поддержку ВСУ: как мошенники терроризируют россиян и можно ли защититься
#санкт-петербург
#мошенники
#пенсионерка
#квартиры
#недвижимость
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве задержали женщину, обозвавшую строителей «русней»
02 ноября 2024, 12:33

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Москве задержали девушку, назвавшую строителей «русней» и угрожавшую им пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что жительница Некрасовки была недовольна работой строителей, которые устанавливали дверь для соседей после её ночной смены. Она вышла в подъезд и устроила скандал, начав угрожать работникам пистолетом и назвав их «русней».

Девушку задержали. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По ней ей грозит до семи лет лишения свободы.

При этом дебоширка заявила, что не боится полицейских, поскольку неоднократно попадала в отделение.

Читайте также:

В Москве задержали мужчину, запускавшего с балкона самодельные ракеты по детсаду

В Петербурге мигрант захватил квартиру умершей жены-пенсионерки

Писал в газете о своих же преступлениях: Журналист-убийца из Иваново после УДО продолжил похищать детей
#москва
#задержание
#строители
#дебошир
#уголовное скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Московский преподаватель физкультуры насиловал ученика с шизофренией
02 ноября 2024, 12:21

Фото: iStock/ kieferpix

В Москве преподавателя физкультуры обвинили в систематическом изнасиловании ученика, который страдает от шизофрении, сообщает Телеграм-канал Mash.
Студент обучается на факультете дизайна в колледже в Москве, который входит в топ-20 по городу. Он также состоит на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения».

Недавно юноша поделился с мамой, что 31-летний преподаватель физкультуры из школы на Оршанской улице уже два месяца насилует его у себя дома. Мама подростка незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Против мужчины уже возбудили уголовное дело. Подозреваемый сознался в содеянном и может сесть в тюрьму примерно на десять лет.

До происшествия на преподавателя никто не жаловался, а в профессиональных кругах его уважали.

Читайте также:

В Саратове осудили тренера на восемь лет за развращение детей

Дедушка мастурбировал на глазах у школьниц в Ростовской области

«Присылала свои голые фото»: в США осудили учительницу за совращение школьника
#дело
#школы
#студент
#уголовное дело
#мужчины
#происшествия
#дома
#мама
#преподаватель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве задержали мужчину, запускавшего с балкона самодельные ракеты по детсаду
02 ноября 2024, 12:06

Фото: iStock/ kieferpix

На юго-западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, запускавшего с балкона самодельные ракеты в сторону детского сада. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу Москве.
Отмечается, что сигнал «тревога» поступил из детского сада на Ленинском проспекте. Сотрудник охраны учреждения сообщил оперативно прибывшим на место правоохранителям, что неизвестный гражданин сбрасывает с балкона соседнего дома бутылки с жидкостью, которые взрываются при падении на территорию детского сада.

Сотрудники Росгвардии нагрянули в квартиру нарушителя, которым оказался 23-летний мужчина, находящийся под домашним арестом. Он был задержан, а в ходе допроса признался, что «ракетостроением» занялся, чтобы скоротать время.

Правонарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Читайте также:

Банда подростков терроризирует посёлок в Свердловской области

В Подмосковье семилетняя девочка съела шоколадку и мгновенно умерла

Неизвестный мужчина попытался поджечь военкомат в Люберцах
#росгвардия
#задержание
#детский сад
#тревога
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Артём Кузнецов из Подмосковья отмечен наградой проекта «Дети-герои»
02 ноября 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации в 11-й раз прошла церемония чествования и награждения детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Среди награждённых был 16-летний Артём Кузнецов из Московской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Артём спас провалившегося под лёд малыша. Гуляя с подругой у пруда в городе Дедовске, школьник увидел, как по первому тонкому льду бегает мальчик лет 10. Предчувствуя неладное, он стал наблюдать за ребёнком. В какой-то момент лёд проломился, мальчик ушёл под воду и начал тонуть. Артём сразу бросился на помощь и вытащил его из холодной воды. Ребёнок смог рассказать, где он живёт, и ребята отвели его домой», – рассказали в пресс-службе.
В награждении приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, зампредседателя Совета Федерации, Герой России, заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьёв, сенаторы, Герои России, участники СВО и президентской программы «Время героев».

Всероссийский гражданско-патриотического проект «Дети-герои» реализуется по инициативе Совета Федерации. В Москве чествовали лишь немногих детей-героев. Всего в этом году более 200 ребят получат высокие награды в своих регионах.

Читайте также:

Юные павловопосадцы получили паспорта накануне Дня народного единства

Свыше 100 молодых людей собрались на награждение волонтёров Подмосковья

Волонтёры МГЕР получили награды за помощь Донбассу
#дети
#герои
#награды
#совет федерации
#валентина матвиенко
#дедовск
#спасение
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Владимире церковного преподавателя заподозрили в ведении канала с проститутками
Церковника из Владимира заподозрили в ведении канала с рекламой проституток
02 ноября 2024, 11:24

Фото: iStock/Motortion

Церковного преподавателя из Владимира заподозрили в ведении канала в соцсетях с рекламой проституток. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что жители региона в соцсетях увидели закрытый чат, через который женщины за деньги могли размещать свои фотографии интимного характера.

Выяснилось, что сообщество администрирует 41-летний местный житель, который преподаёт в Центре подготовки церковных специалистов. Ранее он занимал пост заведующего кафедрой богословия в одной из семинарий Владимира.

Также обнаружилось, что номер телефона, указанный в закрытом чате и в самом канале, принадлежит именно ему. По этому же номеру можно задонатить «админу на пивко».

Кроме того, канал обнаружил в подписках мужчины различные чаты и сообщества по поиску эскортниц.

Читайте также:

Священник пообещал прихожанке решить проблемы с супругом и изнасиловал её

Родители 12-летнего мальчика обвинили батюшку в педофилии в Тульской области

Настоятель храма убил мужа сельской учительницы в Челябинской области
#владимирская область
#религия
#церковь
#соцсети
#проституция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников