Под Ярославлем автомобиль под управлением подростка слетел с дороги, есть жертвы
В Некрасовском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погиб 17-летний подросток и пострадали ещё три человека. Об этом сообщает УМВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 15-м километре автодороги Некрасовское — Новодашково — Чёрная Заводь. По предварительным сведениям, водитель автомобиля Toyota Camry 2008 года рождения не справился с управлением, и транспортное средство съехало в кювет.
Пассажир машины 2009 года рождения скончался на месте от полученных травм. Ещё трёх человек, среди которых есть несовершеннолетний, доставили в больницу. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства трагического происшествия.
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