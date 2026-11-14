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Под Ярославлем автомобиль под управлением подростка слетел с дороги, есть жертвы

В ДТП под Ярославлем погиб 17-летний подросток, ещё три человека пострадали
Фото: Istock/Vladislav Trigub

В Некрасовском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погиб 17-летний подросток и пострадали ещё три человека. Об этом сообщает УМВД по региону.



Дорожно-транспортное происшествие случилось на 15-м километре автодороги Некрасовское — Новодашково — Чёрная Заводь. По предварительным сведениям, водитель автомобиля Toyota Camry 2008 года рождения не справился с управлением, и транспортное средство съехало в кювет.

Пассажир машины 2009 года рождения скончался на месте от полученных травм. Ещё трёх человек, среди которых есть несовершеннолетний, доставили в больницу. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства трагического происшествия.

Ольга Щелокова

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