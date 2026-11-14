Под Ярославлем автомобиль под управлением подростка слетел с дороги, есть жертвы

14 ноября 2026, 15:37

В ДТП под Ярославлем погиб 17-летний подросток, ещё три человека пострадали

Фото: Istock/Vladislav Trigub

В Некрасовском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погиб 17-летний подросток и пострадали ещё три человека. Об этом сообщает УМВД по региону.