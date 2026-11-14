На трассе в Марий Эл три человека погибли и пять пострадали в массовом ДТП
В Марий Эл случилась крупная массовая авария. Подробности приводит РЕН ТВ.
ДТП произошло на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск в Звениговском районе. По предварительным сведениям, водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Solaris и Ford Focus.
Сообщается, что из-за удара машины сильно пострадали: кузов у них полностью разворотило, а одно из транспортных средств в момент столкновения вылетело в кювет.
В результате аварии три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, ещё пять пострадали. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Из-за аварии организовали реверсивное движение.
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