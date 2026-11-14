В Подмосковье росгвардейцы помогли потушить пожар в частном доме
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
В Подмосковье росгвардейцы предотвратили серьёзный ущерб от пожара в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал о срабатывании охранной системы на одном из объектов в деревне Деденево на улице Зелёной. Сотрудники Наро-Фоминского отдела вневедомственной охраны сразу же приехали на место, обнаружили возгорание и сообщили об этом экстренным службам.
Правоохранители осмотрели дом и территорию, чтобы убедиться, что внутри нет пострадавших. Затем они перекрыли газ и электричество. Надев средства защиты дыхания и взяв огнетушители из служебного автомобиля, росгвардейцы начали тушить пожар и ограничили распространение огня.
Приехавший пожарный расчёт ликвидировал возгорание и не допустил серьёзного материального ущерба. Благодаря грамотным действиям сотрудников вневедомственной охраны никто не пострадал.
Читайте также: