В Подмосковье росгвардейцы помогли потушить пожар в частном доме

14 ноября 2026, 15:32

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

В Подмосковье росгвардейцы предотвратили серьёзный ущерб от пожара в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.