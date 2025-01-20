В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска введены ограничения полетов из-за атак БПЛА

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения в аэропорту в Казани ввели около 05:50 20 января, в 06:45 временно приостановили прием и выпуск самолетов в воздушной гавани Нижнекамска.
В 07: 45 ограничения коснулись и аэропорта в Ижевске.
Он отметил, что предпринимаются меры обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территориями РФ сбит 31 украинский беспилотник.
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«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево)», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
В 07: 45 ограничения коснулись и аэропорта в Ижевске.
Он отметил, что предпринимаются меры обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территориями РФ сбит 31 украинский беспилотник.
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Элина Позднякова