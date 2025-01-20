За смерть бизнесмена армянский производитель минералки может лишиться 1,5 млрд

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Семья умершего бизнесмена Олега Гусова подала иск на армянского производителя минералки «Джермук» на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
«... к армянскому ЗАО «Джермук Групп», выпускающему популярную в России минеральную воду «Джермук», его представителям и распространителю в РФ подан иск на 1,5 миллиарда руб», — говорится в сообщении издания.
Причиной для иска стало отравление бизнесмена из Владикавказа Олега Гусова. Как оказалось, предприниматель выпил минеральную воду «Джермук», после чего скончался от ожогов. В бутылке из под напитка нашли уксусную кислоту.
Иск был подан со стороны вдовы и дочерей бизнесмена. Виновником трагедии компанию считают не только родные, но и следственные органы. При этом правоохранители столкнулись с трудностями в сотрудничестве с армянской стороной.
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