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За смерть бизнесмена армянский производитель минералки может лишиться 1,5 млрд

Фото: iStock/Aneduard

Фото: iStock/Aneduard

Семья умершего бизнесмена Олега Гусова подала иск на армянского производителя минералки «Джермук» на сумму в 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
«... к армянскому ЗАО «Джермук Групп», выпускающему популярную в России минеральную воду «Джермук», его представителям и распространителю в РФ подан иск на 1,5 миллиарда руб», — говорится в сообщении издания.

Причиной для иска стало отравление бизнесмена из Владикавказа Олега Гусова. Как оказалось, предприниматель выпил минеральную воду «Джермук», после чего скончался от ожогов. В бутылке из под напитка нашли уксусную кислоту.



Иск был подан со стороны вдовы и дочерей бизнесмена. Виновником трагедии компанию считают не только родные, но и следственные органы. При этом правоохранители столкнулись с трудностями в сотрудничестве с армянской стороной.

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Mash: в Казани взрывы из-за атаки беспилотников на предприятия
20 января 2025, 05:14

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 20 января в Авиастроительном районе Казани были слышны взрывы из-за атаки беспилотников на предприятия города. Об этом сообщает Mash.
«Беспилотники попытались атаковать казанские предприятия — в Авиастроительном районе города очевидцы слышали взрывы», — пишут в telegram-канале.




Это не первая атака беспилотников на российские регионы этой ночью. Также известно о взрывах в Рязанской области и введении опасности атаки БПЛА в Курской области.

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В США задержана учительница, родившая от своего 13-летнего ученика
20 января 2025, 02:24

Фото: iStock/zoka74

В США задержали учительницу, которая родила от своего 13-летнего ученика. Об этом пишет WPVI-TV.
Инцидент произошел в американском штате Нью-Джерси. По информации издания, задержанной оказалась 34-летняя Лора Карон. Как пишет «Лента. Ру», женщина находилась в сексуальных отношениях с учеником в период с 2016-го по 2020 год. Как оказалось, учительница была настолько близка с семьей ребенка, что он, его брат и младшая сестра даже оставались у нее дома на несколько дней.

В этот период мальчик спал в одной кровати с женщиной. Расследование по факту насилия стартовало после поста отца детей, который приложил в нем фотографию ребенка Карон, очень похожего на него и его сына. Как оказалось, мальчик являлся отцом ребенка. Расследование по факту инцидента продолжается. Учительница помещена под стражу.

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Бородин: избитые в Туве солдаты возмутились из-за отправки на фронт с ранениями
20 января 2025, 01:49

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Как рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, солдат в Туве избили после их возмущения из-за отправки на Украину с недолеченными ранениями. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
По информации Бородина, инцидент произошел в городе Кызыл. Избиением солдат занимался сотрудник военной полиции с позывным «Бешенный». Военный бил дубинкой и применял электрошокер к бойцам, которые не полностью выздоровели после ранений. Те возмутились их отправкой на фронт, после чего тот применил насилие к пострадавшим.

Как отметил Бородин, один из избитых получил серьезную травму позвоночника и находится в тяжелом состоянии. По факту инцидента началась проверка и в часть приехали сотрудники ФСБ.

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В Туве проверят факт избиения контрактников перед отправкой на Украину
19 января 2025, 23:55

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В республике Тува правительство организовало проверку из-за жестокого избиения контрактников перед их отправкой в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.
«Правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих из республики после распространения в региональных группах в социальных сетях и мессенджерах ряда видеозаписей. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО», — говорится в сообщении.

Поводом для проверки стали видео, на которых избивают военных и применяют против них электрошокеры. По словам спецпредставителя главы Республики Тува по вопросам СВО Тимура Куулара, из-за насилия над контрактниками уже проводится активная работа следственных органов. В частности может быть расформирован целый батальон. Информация об этом уже доведена до высшего командования и военной прокуратуры для обеспечения объективности расследования.

К тому же правительство республики контролирует ситуацию с избиением одного из срочников во Владимирской области. Об этом заявила мать солдата в видеообращении. По факту начала расследования будет направлен запрос в военную прокуратуру Владимирского гарнизона.

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#насилие
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В студии радиостанции «Армия FM» в Киеве раздался взрыв
19 января 2025, 22:39

Фото: istockphoto/Patrick Daxenbichler

В Киеве прямо во время эфира произошёл взрыв в помещении студии радиостанции «Армия FM». В результате ранение получила радиоведущая.
О чрезвычайном происшествии рассказал телеграм-канал «Политика страны». Сначала полицейские предположили, что произошёл террористический акт. Однако позже выяснилось, что в студии сдетонировал армейский взрыватель от боеприпаса, который находился в помещении в качестве экспоната.

Пострадавшая девушка-радиоведущая 1999 года была экстренно госпитализирована. Её состояние оценивается врачами как удовлетворительное. Правоохранители и специалисты-взрывники продолжают расследование с целью установить причину, вызвавшую детонацию боеприпаса. Пока других подробностей ЧП не приводится.

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В Оренбургской области парень загорелся после удара током на крыше вагона
17-летний парень горел заживо на крыше вагона в Медногорске
19 января 2025, 18:56

Фото: iStock/Iulianna Est

В Медногорске Оренбургской области 17-летний парень загорелся после удара током на крыше вагона. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января. Александр залез на крышу вагона, чтобы сделать фото, но зацепился за дугу и загорелся.

Трагедию вовремя заметили очевидцы. Они кричали пострадавшему, чтобы он спрыгнул с крыши в снег, — в результате так и произошло.

Молодого человека госпитализировали, в настоящее время он находится на ИВЛ без сознания. Согласно информации канала, у Александра ожоги 80% тела.

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В результате взрыва бензовоза в Нигерии погибли 86 человек
19 января 2025, 18:26

Фото: istockphoto/grafoto

На западе Нигерии, в штате Нигер, на перекрестке перевернулась автоцистерна. Последовавший затем взрыв унёс жизни 86 человек.
Местные жители прибежали, чтобы зачерпнуть немного бензины, который решено было перелить в другой бензовоз. В этот момент раздался взрыв. Огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили и находящиеся неподалеку магазины.

86 человек погибли в результате взрыва и пожара, заявил генеральный директор Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара, сообщает местное издание This Day Live.

Тела 80 погибших уже захоронили в общей могиле, еще пятерых забрали семьи погибших. Один человек умер в больнице после госпитализации. Огонь также уничтожил несколько окрестных домов и магазинов.

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На пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута
19 января 2025, 16:33

Фото: istockphoto/dehooks

На береговой полосе Анапы после шторма зафиксировали новый выброс мазута. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края, созданный для координации действий по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе.
В сообщении говорится, что утром 19 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края обследовали закрепленную за ними территорию и зафиксировали повторные выбросы мазута на 24 участках пляжей. Работы по очистке берега продолжаются, команды очистки собирают с суши фрагменты мазута. Бригадам МЧС помогают волонтёры.

Ранее сообщалось, что у кормы танкера «Волгонефть-239», затонувшего в Черном море, собрали почти 14 тонн мазута. В МЧС уточнили, что работы по ликвидации последствий происшествия в Керченском проливе продолжаются.

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#краснодарский край
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Жители Подмосковья обвинили ветеринара в смерти питомцев
19 января 2025, 15:41

Фото: istockphoto/SerhiiBobyk

Подмосковного ветеринара обвиняют в гибели животных. Хозяева требуют наказать врача, устроившего клинику в апартаментах, подделывавшего результаты анализов и проводившего ненужные операции.
Ксения, владелица клиники «Тотем» в Красногорске, обосновала ее на 27 этаже дома в апартаментах. Как сообщили владельцы питомцев телеграм-каналу SHOT, диплом врача ею куплен, операции проводятся без необходимого оборудования прямо на кухонном столе.

Хозяева одной из кошек рассказали, что их питомице, которая страдала от повышенного сахара в крови, провели совершенно ненужную операцию, от которой животное погибло. Другие хозяева жалуются на то, что их собаке без причин удалили селезенку.

Владельцы подали заявления в полицию и прокуратуру. Ветеринар объяснила все претензии клеветой. Она сообщила SHOT, что хирургические вмешательства проводятся на операционном столе, иногда их выполняет она сама, иногда – ее коллеги.

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#ветеринар
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