Mash: в Казани взрывы из-за атаки беспилотников на предприятия

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В ночь на 20 января в Авиастроительном районе Казани были слышны взрывы из-за атаки беспилотников на предприятия города. Об этом сообщает Mash.
«Беспилотники попытались атаковать казанские предприятия — в Авиастроительном районе города очевидцы слышали взрывы», — пишут в telegram-канале.
Это не первая атака беспилотников на российские регионы этой ночью. Также известно о взрывах в Рязанской области и введении опасности атаки БПЛА в Курской области.
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Иван Мусатов