Мошенники начали обманывать россиян через маркетплейсы
Мошенники начали обманывать россиян через маркетплейсы и интернет-площадки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «МТС Защитник».
Аферисты взламывают аккаунты граждан, изучают историю покупок и под видом продавцов связываются с жертвой, предлагая приобрести аналогичный товар по более выгодной цене.
«Аналитики «МТС Защитник» обнаружили новую мошенническую схему, связанную с интересом россиян к узконаправленным товарам», — говорится в сообщении.Специалисты отмечают, что схема представляет особую опасность из-за персонализированного характера. Когда человеку предлагают именно то, что он искал, барьер недоверия снимается, и потенциальная жертва теряет бдительность, полагая, что нужный товар найден по доступной цене. После этого мошенники похищают деньги.
Ранее сообщалось, что в России набирает распространение новая схема мошенничества, связанная с оформлением загранпаспортов.