21 марта 2026, 07:29

Мошенники начали предлагать покупателям на маркетплейсах товары дешевле

Мошенники начали обманывать россиян через маркетплейсы и интернет-площадки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «МТС Защитник».





Аферисты взламывают аккаунты граждан, изучают историю покупок и под видом продавцов связываются с жертвой, предлагая приобрести аналогичный товар по более выгодной цене.

«Аналитики «МТС Защитник» обнаружили новую мошенническую схему, связанную с интересом россиян к узконаправленным товарам», — говорится в сообщении.