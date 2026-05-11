В метро Москвы задержали домогавшихся девушек харрасмент-блогеров

11 мая 2026, 14:28

Фото: istockphoto/blinow61

В московском метро зафиксировали серию инцидентов с домогательствами со стороны блогеров. Об этом сообщил «Российской газете» информированный источник.





По данным собеседника издания, жертвами чаще всего становятся девушки. Злоумышленники подходят к ним с предложением познакомиться, а после отказа прикасаются к ягодицам, груди или бедрам.



Один из последних случаев произошел на станции «Таганская». Пассажирка обратилась в полицию, личности нападавших установили, и их задержал наряд. Действия мужчин квалифицировали по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Районный суд признал задержанных виновными и назначил им административный арест на 15 суток.



Ранее, как уточнил источник, за аналогичные правонарушения задерживали и других пассажиров метро. Выяснилось, что они целенаправленно пристают к девушкам, снимают происходящее на камеру, а затем из хулиганских побуждений публикуют материалы в закрытых каналах соцсетей.



