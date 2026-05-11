В России девочка-подросток погибла под колесами поезда
В Свердловской области под колесами поезда погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает местное издание Е1.RU в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла 10 мая в городе Каменск-Уральский. По предварительным данным, девушка получила травму шеи, несовместимую с жизнью. Знакомые погибшей рассказали, что в последнее время она нигде не училась — незадолго до произошедшего ее отчислили из колледжа.
В Следственном комитете на транспорте подтвердили факт инцидента. В настоящее время правоохранители выясняют все причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Пензе два человека пострадали в ДТП с грузовым поездом на железнодорожном переезде.
