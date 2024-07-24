Мошенники выманили у профессора лазерной физики Зорова 5,3 млн рублей

Фото: istockphoto/NanoStockk
У профессора лазерной физики Московского государственного университета Никиты Зорова мошенники выманили 5,3 миллиона рублей. Учёного и педагога «развели» с помощью якобы перевода денег «Русскому добровольческому корпусу»*.
8 июля, когда 80-летний профессор отдыхал на даче, ему позвонил лже-сотрудник ФСБ и напугал рассказом о том, что с его счёта ушёл перевод Денису Капустину**, главе РДК*, передаёт телеграм-канал Baza. Затем ему позвонил следующий аферист, представившийся уже сотрудником Центробанка, и подтвердил информацию о переводе средств. Дале с использованием психотехник последовал уже достаточно привычный «развод» с помощью переводе денег на «безопасный» счёт.
Зоров помчался в Москву снимать деньги. Причём, поначалу судьба, казалось, пыталась защитить его от мошенников, но профессор проявлял завидное упорство в стремлении расстаться со своими деньгами. В первом отделении банка, куда он обратился, учёному сказали, что его карта заблокирована. Тогда, инструктируемый «сотрудником ЦБ», он поехал по другому адресу. В банкомате не оказалось достаточной суммы наличных. Наконец, в третьем по счёту отделении Зоров снял необходимую сумму и отправил мошенникам сначала три миллиона по указанным ими реквизитам, а затем из другого отделения ещё 2,7 миллиона.
Только после этого профессор рассказал о происходящем своему сыну, и тогда стало ясно, что он стал жертвой злоумышленников и лишился сбережений.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
** Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
Зоров помчался в Москву снимать деньги. Причём, поначалу судьба, казалось, пыталась защитить его от мошенников, но профессор проявлял завидное упорство в стремлении расстаться со своими деньгами. В первом отделении банка, куда он обратился, учёному сказали, что его карта заблокирована. Тогда, инструктируемый «сотрудником ЦБ», он поехал по другому адресу. В банкомате не оказалось достаточной суммы наличных. Наконец, в третьем по счёту отделении Зоров снял необходимую сумму и отправил мошенникам сначала три миллиона по указанным ими реквизитам, а затем из другого отделения ещё 2,7 миллиона.
Только после этого профессор рассказал о происходящем своему сыну, и тогда стало ясно, что он стал жертвой злоумышленников и лишился сбережений.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
** Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
Александр Бойцов