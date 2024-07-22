Фальшивые распоряжения: россиян предупредили о новом приеме мошенников

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Мошенники начали использовать новый приём: теперь они присылают работодателям фальшивые распоряжения о проверке соблюдения трудового законодательства, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.
«Лжеинспекторы некой трудовой комиссии направляют в адрес работодателя распоряжение «начальника центра» о проведении проверки в связи с якобы поступившими сигналами по статье 5.27.1 КоАП РФ — «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации», — говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что такие распоряжения о проведении поверок «инспекторами трудовой комиссии» не имеют никакого отношения к деятельности Роструда и региональных госинспекций труда. Это мошеннические действия.
Подмосковные компании могут проверить подлинность такого рода распоряжений в Государственной инспекции труда в Московской области по телефону: +7-495- 343-99-51.
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