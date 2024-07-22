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Фальшивые распоряжения: россиян предупредили о новом приеме мошенников

22 июля 2024, 12:37
Фото: iStock/JuYochi

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники начали использовать новый приём: теперь они присылают работодателям фальшивые распоряжения о проверке соблюдения трудового законодательства, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.
«Лжеинспекторы некой трудовой комиссии направляют в адрес работодателя распоряжение «начальника центра» о проведении проверки в связи с якобы поступившими сигналами по статье 5.27.1 КоАП РФ — «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что такие распоряжения о проведении поверок «инспекторами трудовой комиссии» не имеют никакого отношения к деятельности Роструда и региональных госинспекций труда. Это мошеннические действия.



Подмосковные компании могут проверить подлинность такого рода распоряжений в Государственной инспекции труда в Московской области по телефону: +7-495- 343-99-51.

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#мошенничество
#мошенники
#работодатель
#труд
#проверка
Женщина пыталась провезти в Россию радиоактивный песок из Индии
Москвичку задержали в аэропорту Внуково с радиоактивным песком из Индии
22 июля 2024, 12:47

Фото: istockphoto/simonmayer

Женщину с радиоактивным песком из Индии задержали в аэропорту «Внуково». Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России. Уточняется, что речь идет о вулканическом песке, чей уровень радиации в 11 раз выше нормы. Известно, что задержанная хотела изготавливать из него косметику.
«Внуковские таможенники обнаружили вулканический песок у пассажирки, прибывшей из Индии транзитом через ОАЭ. Его уровень излучения в 11 раз превышал естественный радиационный фон», — сообщили в ФТС.

Москвичку задержали в «зеленом» коридоре. Позже выяснилось, что в провозимом песке присутствует радионуклид.

По словам женщины, она собрала песок на берегу Индийского океана, не знав, что вещество опасно для здоровья. Запрещенный к провозу Роспотребнадзором товар изъяли.

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#индия
#таможня
#новости
#роспотребнадзор
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Сгорела заживо после свадьбы: подробности пожара в «Доме ужасов» в Махачкале
SHOT: девушка сгорела заживо после свадьбы в «Доме ужасов» в Махачкале
22 июля 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Студентка сгорела заживо в квест-руме «Дом ужасов» в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Известно, что возгорание произошло, после зажигания сотрудником специальной перчатки, которую после он отбросил в сторону. Там, куда попала перчатка, были керосин и бензопилы.
Погибшая 19-летняя Асият за пять дней до трагедии вышла замуж. Перед участием в хоррор-квесте со своим супругом Саидом она выкладывала в соцсети кадры со свадьбы, состоявшейся 16 июля.

Асият является дочкой главврача детской стоматологической поликлиники в Дагестане. Ее муж сейчас находится в ожоговой реанимации.

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#россия
#дагестан
#пожар
#новости
#смерть
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В Армавире задержали следователя, скрывавшего убийцу участника СВО
22 июля 2024, 12:16

Фото: istockphoto / BrianAJackson

В Армавире задержали следователя, который помогал предполагаемому убийце участника СВО.
«Речь идёт о 27-летнем лейтенанте юстиции Самвеле Мирижанове. На него завели уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве. Мирижанову грозит до четырёх лет лишения свободы», — сообщили в Mash.

Ночью 14 июля в Армавире был убит 33-летний участник СВО Олег Рябчиков. Инцидент произошёл возле местного кафе. Мужчины поссорились, и в ход пошли ножи. Преступник скрылся с места преступления.

Им оказался 29-летний Альберт Пилосян. Его задержали только 19 июля. Следователи выяснили, что всё это время Пилосяну помогал скрываться следователь местного МВД, его земляк. Именно этого следователя и задержали 20 июля.

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#следователи
#кафе
#инцидент
#мужчины
#сво
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Мигрант из Киргизии ударил девушку ножом средь бела дня в Москве — видео
СК РФ: Мигрант из Киргизии ударил девушку ножом средь бела дня в Беляево
22 июля 2024, 12:08

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Мигрант из Киргизии ударил девушку ножом средь бела дня в столичном районе Беляево. Об этом сообщает Следком, предоставив видео с места происшествия. Все произошло возле торгового центра «Капитолий». Молодой гражданин Кыргызстана на выходе из магазина пошел за незнакомкой, напав на нее со спины и ударив ножом несколько раз.
Затем злоумышленник решил ретироваться. Похоже, что его спугнули очевидцы. Добивать несчастную он не стал, ее отправили в больницу. Позже мигранта взяли полицейские. Он объяснил свои действия «внезапно возникшей личной неприязнью». Открыто уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что мужчину держали в темноте четыре дня для его увольнения по собственному желанию.

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#уголовное дело
#киргизия
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Гладков: при атаке дрона со стороны ВСУ погиб тракторист, его жена ранена
22 июля 2024, 11:29

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

При атаке дрона со стороны боевиков ВСУ погиб тракторист, его жена получила ранение. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что супруга погибшего находится в больнице с осколочным ранением. Перед этим она сама обратилась к медикам амбулаторно. Трагедия произошла в Устинке.

Ранее Гладков информировал, что в Устинке дрон-камикадзе ударил по движущейся легковушке, в результате чего водитель пострадал.

Украинские неонацисты практически постоянно атакуют российские приграничные территории. Кроме того, они используют гражданских в качестве живого щита.

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#смерть
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Мужчину четыре дня держали в темноте, чтобы заставить его уволиться
В КНР дизайнера заставили четыре дня сидеть в темной комнате, чтобы он уволился
22 июля 2024, 11:09

Фото: istockphoto/Alexmumu

Сотрудника китайской компании Guangzhou Duoyi Network Co. Ltd заставили сидеть в темной комнате на протяжении четырех дней, чтобы заставить его уволиться. Об этом сообщило издание South China Morning Post. Известно, что графическому дизайнеру еще в декабре 2022 года предложили уйти самому, однако мужчина ответил отказом.
Затем ему заблокировали учетную запись, сообщив о необходимости прохождения некоего «тренинга». Работника отвели в темную комнату, где не было ни света, ни компьютера, да и вообще электроэнергии. Плюс ко всему у Лю Линьчжу забрали мобильник. Таким образом он остался в темноте за пустым столом без каких-либо задач.

О происходящей ситуации узнала супруга пострадавшего и обратилась к полицейским. Теперь, по решению суда, компания обязана выплатить дизайнеру 380 юаней, что в переводе на рубли, приблизительно, почти 4,6 миллиона.

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#мир
#китай
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#новости
#полиция
#суд
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Российскую пенсионерку заперли в поликлинике на все выходные
В Амурской области пропавшую пенсионерку нашли запертой в поликлинике
22 июля 2024, 10:38

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Амурской области нашли пенсионерку, которая пропала несколько дней назад. Об этом информирует портал Amur.Life.
Уточняется, что 76-летняя жительница села Игнатьево исчезла 20 июля. Волонтеры совместно с правоохранителями и родными просмотрели 15 километров обочин и все дворы. В поисково-спасательном отряде «Амур» сообщили, что пенсионерку закрыли в поликлинике.

Все это время пожилая женщина находилась в поликлинике с субботы до утра понедельника. Здание медучреждения открыли и обнаружили там гуляющую пенсионерку. Примечательно, что у нее с собой не было телефона. По факту произошедшего проводится проверка.

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В автосервисе в Москве задержали иностранца с 4,5 килограмма героина
22 июля 2024, 10:33

Фото: istock/Fedorovekb

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что был задержан иностранец с 4,5 килограммами героина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По данным канала, задержан он был на территории автосервиса, около которого были обнаружены обрез ружья и патроны к нему. Помимо этого, там же были задержаны двенадцать нелегальных мигрантов.

«В багажнике машины обнаружили более 100 свертков с неизвестным веществом общей массой порядка 4,5 килограмма. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе героин», — пояснила она.

Мужчина арестован. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении, приобретении, перевозке, изготовлении наркотиков и покушении на сбыт.

Ранее мужчину, подозреваемого в попытке распространения наркотиков, задержали полицейские рядом с деревней Семенки Талдомского городского округа. Им оказался 29-летний приезжий из Тверской области. Против него было заведено уголовное дело.

В Подмосковье задержали гражданина Украины, который устроил нарколабораторию и схрон около 22 кило наркотиков на даче. Запрещенные находки отправили на экспертизу. Мужчину задержали. Выяснилось, что он безработный и находится в России без регистрации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
#полицейские
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ФСБ: В РФ пресекли канал переправки из Европы взрывчатых веществ
22 июля 2024, 10:29

Фото: istockphoto / blinow61

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность канала, по которому из Италии и Германии в Россию пытались переправить взрывчатку для совершения терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
«Взрывчатые вещества перевозились в нескольких почтовых отправлениях (посылках), которые поступали в Россию поэтапно из Италии и Германии. Они были спрятаны в полостях автомобильных запасных частей.Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда взрывчатых веществ», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы установить организаторов и пособников готовящихся терактов, органы безопасности запросили информацию у европейских спецслужб, с которыми сотрудничают в борьбе с международным терроризмом. Однако до настоящего времени эти запросы остались без ответа.

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#фсб
#взрывчатка
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