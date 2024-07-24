В Петербурге задержан курьер мошенников после поездки за деньгами к пенсионерке

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали курьера мошенников вскоре после того, как он ездил за деньгами к пожилой женщине. Камера домофона зафиксировала его телефонный инструктаж перед тем, как он позвонил в нужную квартиру.
Менее двух недель назад подозреваемый исполнял роль курьера по поручению аферистов, обманувших 84-летнюю жительницу Ланского шоссе, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Они убедили пожилую женщину обналичить все сбережения и передать в чужие руки, заверив её, что все деньги будут храниться на безопасном счёте, а её собственный счёт «атакуют хакеры».
В два приёма — 10 и 11 июля — мошенники забрали у доверчивой пенсионерки более 2,7 миллиона рублей. Перевозчика купюр зафиксировала камера домофона, когда он по телефону получал последние инструкции злоумышленников. Женщина обратилась в полицию после того, как передала вторую часть денег. Накануне, 23 июля, оперативники задержали курьера. Он задержан пока на двое суток по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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Александр Бойцов