Мошенники выманили у жительницы Балашихи свыше 47 миллионов рублей
Сумму в свыше 47 миллионов рублей отдала мошенникам 58-летняя жительница подмосковной Балашихи. Об этом во вторник, 15 июля, пишут «Известия».
По данным журналистского источника, женщине позвонили якобы с «Почты России», а затем прислали сообщение о том, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали. Затем с ней связался неизвестный и назвался работником ЦБ РФ.
«Преступники действовали в течение нескольких дней, используя многоходовую схему. Мошенники требовали перевести деньги на «безопасные счета», а также запугивали жертву тем, что с ее счетов якобы идет финансирование ВСУ», — прокомментировал собеседник издания.В первый день аферисты получили от жертвы больше 20 миллионов, затем еще 2,5 миллиона, а потом примерно 13 миллионов. Итого ущерб составил практически 47,7 миллиона. Мошенников ищут.