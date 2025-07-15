Мошенники выманили у жительницы Балашихи свыше 47 миллионов рублей

15 июля 2025, 22:47

Фото: istockphoto/nevodka

Сумму в свыше 47 миллионов рублей отдала мошенникам 58-летняя жительница подмосковной Балашихи. Об этом во вторник, 15 июля, пишут «Известия».





По данным журналистского источника, женщине позвонили якобы с «Почты России», а затем прислали сообщение о том, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали. Затем с ней связался неизвестный и назвался работником ЦБ РФ.



