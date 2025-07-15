В США раскрыли дело об игрушке из «человеческой кожи»

15 июля 2025, 21:10

Полиция США нашла создателя игрушки из «человеческой кожи»

Фото: istockphoto/TheaDesign

Создателя игрушки из «человеческой кожи» нашли американские полицейские в штате Калифорния. Как пишет ABC 7, игрушечный медвежонок сделан из латекса, но при обнаружении выглядел так, будто его сшили из разных кусков человеческой кожи.





«Страшную» находку увидели около магазина в Викторвилле, а позже — оцепили место происшествия. Материал, из которого сделана игрушка, детально изучили эксперты. Анализ все показал. Создателем оказался художник из Южной Каролины Роберт Келли. По его словам, он специализируется на оформлении комнат страха и фильмов ужасов. Заказчик игрушки живет в Викторвилле, отметил Келли. Художник добавил, что ему польстило упоминание медведя в сети.





«Немного внимания иногда полезно, несмотря на то, что вы не можете потворствовать чему угодно», — сказал он.