Суд арестовал жениха по делу о стрельбе на свадьбе в Петербурге
Жениха, который устроил с другом стрельбу на свадьбе для «адреналина», арестовали до 10 сентября.
Об этом сообщили в объединенной судебной пресс-службе Петербурга. Там уточнили, что фигурант постоянно прописан в другом регионе страны, а в Питере у него временная регистрация.
Известно, что мужчина сделал не меньше четырех выстрелов после свадьбы, когда вокруг было многолюдно. Гости мероприятия и случайные прохожие были шокированы произошедшим. Стрельба велась из травматического оружия. Об инциденте сообщалось 12 июля. Правоохранители задержали жениха и шафера на праздновании в ресторане. Открыто уголовное дело о хулиганстве.
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