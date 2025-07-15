Суд вновь оправдал охранника по делу об убийстве подростка в Новосибирске

15 июля 2025, 20:18

Фото: istockphoto/AMilkin

Оправдательный приговор вновь вынесли охраннику по делу об убийстве подростка на пляже в Новосибирске. Как пишет ТАСС, Ивана П. оправдал Советский районный суд города.





Мужчину обвиняли в том, что летом 2018 года он четыре раза ударил потерпевшего вблизи кемпинга после ссоры, которая переросла в борьбу. Уточнялось, что удары наносились в шею, что привело к смерти подростка.





«…Оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления в соответствии с оправдательным вердиктом коллегии присяжных заседателей за непричастностью к совершению преступления», — сообщили в региональной судебной пресс-службе.

