Мошенники вынудили россиянку продать автомобиль под предлогом замены домофона
В Новороссийске телефонные мошенники убедили пенсионерку продать машину и перевести им 3,3 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
73-летняя местная жительница стала жертвой злоумышленников. Ей позвонила женщина и, используя классическую схему с заменой домофона, убедила установить приложение и ввести в него четырёхзначный код.
После этого мошенники начали запугивать пенсионерку, утверждая, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан, и неизвестные пытаются оформить кредит под залог автомобиля. Под давлением преступников пожилая женщина продала машину самостоятельно, а затем перевела 3,3 миллиона рублей на неизвестный счёт по указаниям злоумышленников.
