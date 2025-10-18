Мошенники вынудили россиянку продать автомобиль под предлогом замены домофона

18 октября 2025, 12:17

На Кубани мошенники вынудили женщину продать авто под предлогом смены домофона

Фото: iStock/Halfpoint

В Новороссийске телефонные мошенники убедили пенсионерку продать машину и перевести им 3,3 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.