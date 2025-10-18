Достижения.рф

В Ростовской области через 31 год нашли убийцу восьмилетней девочки

СК: В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка в 1994 году
Фото: iStock/Fedorovekb

В Ростовской области установили личность подозреваемого в убийстве ребенка, совершенного 31 год назад. Об этом проинформировали в пресс-службе СУ СК России по региону.



В августе 1994 года в посёлке Каменоломни в одной из квартир обнаружили тело восьмилетней девочки, погибшей в результате насильственных действий. Экспертиза показала, что против ребенка было совершено преступление сексуального характера.

Криминалисты применили современные методы исследования вещественных доказательств. На найденных на месте преступления следах был выделен ДНК-профиль злоумышленника. Им оказался 51-летний житель города Шахты, неоднократно судимый за различные преступления, включая деяния против половой неприкосновенности.

Задержанный, выдавая себя за работника коммунальных служб, проникал в частные дома, где совершал кражи и преступления сексуального характера.

В ходе допроса шахтинец полностью признал свою вину. Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу.

Екатерина Коршунова

