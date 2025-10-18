В Ростовской области через 31 год нашли убийцу восьмилетней девочки

18 октября 2025, 09:42

СК: В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка в 1994 году

Фото: iStock/Fedorovekb

В Ростовской области установили личность подозреваемого в убийстве ребенка, совершенного 31 год назад. Об этом проинформировали в пресс-службе СУ СК России по региону.