В Ростовской области через 31 год нашли убийцу восьмилетней девочки
В Ростовской области установили личность подозреваемого в убийстве ребенка, совершенного 31 год назад. Об этом проинформировали в пресс-службе СУ СК России по региону.
В августе 1994 года в посёлке Каменоломни в одной из квартир обнаружили тело восьмилетней девочки, погибшей в результате насильственных действий. Экспертиза показала, что против ребенка было совершено преступление сексуального характера.
Криминалисты применили современные методы исследования вещественных доказательств. На найденных на месте преступления следах был выделен ДНК-профиль злоумышленника. Им оказался 51-летний житель города Шахты, неоднократно судимый за различные преступления, включая деяния против половой неприкосновенности.
Задержанный, выдавая себя за работника коммунальных служб, проникал в частные дома, где совершал кражи и преступления сексуального характера.
В ходе допроса шахтинец полностью признал свою вину. Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу.
