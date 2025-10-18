Женщина пыталась отравить мужа с помощью ИИ
В США женщина попала под суд после попытки избавиться от мужа при помощи искусственного интеллекта, передает The Independent.
43-летняя Шерил Харрис Гейтс обратилась к чатботу ChatGPT за советом о том, как отравить мужа. С его помощью она получила информацию о смертельно опасных комбинациях препаратов и последствиях отравления ядовитыми растениями. После этого полиция обнаружила, что обвиняемая добавляла психоактивные вещества в энергетический напиток Celsius, который употреблял ее супруг.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемой правоохранители обнаружили шприцы, инструменты для изготовления капсул, медицинские пипетки, весы и разные лекарственные препараты. В июле и августе пострадавший дважды фиксировал свою временную недееспособность и присутствие неизвестных веществ в напитках. Эти показания впоследствии стали важными доказательствами в уголовном деле.
Гейтс, ранее занимавшая должность школьного психолога, также подозревается в домогательствах и повреждении имущества. Суд принял решение оставить её под стражей без возможности внесения залога, а для её защиты назначен государственный адвокат.
Читайте также: