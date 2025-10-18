Казанский суд арестовал одного из подозреваемых в покушении на жену бизнесмена

18 октября 2025, 11:39

Суд арестовал подозреваемого в нападении на жену бизнесмена в Казани

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд Казани арестовал до 14 декабря одного из подозреваемых по делу о нападении на жену бизнесмена. Об этом пишет Telegram-канале Mash Iptash.