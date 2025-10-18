Казанский суд арестовал одного из подозреваемых в покушении на жену бизнесмена
Суд Казани арестовал до 14 декабря одного из подозреваемых по делу о нападении на жену бизнесмена. Об этом пишет Telegram-канале Mash Iptash.
В Казани задержали подозреваемого в нападении на 39-летнюю Ирину Шевыреву, жену бизнесмена Ивана Шевырева из известной строительной династии. По информации следствия, нападавших было несколько.
Инцидент произошел 14 октября на парковке у гимназии на улице Восстания. Женщина шла провожать ребенка в школу, когда на нее напал мужчина с ножом. Преступник нанес ей несколько ударов в грудь и шею, после чего скрылся с места происшествия на велосипеде. Пострадавшую срочно доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Задержанным оказался Бурихоне Хамидов, неофициально работавший в компании мужа потерпевшей. Следствие предполагает, что он помогал выслеживать женщину, а затем его сообщник напал на нее с ножом.
