Осуждённый по делу Дарьи Дугиной узнал о своей причастности из новостей

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Осуждённый по делу убитой публицистки и политолога Дарьи Дугиной узнал о своей причастности к преступлению из программы новостей. Он изготавливал поддельные документы на машину, на которой передвигалась обвииняемая.
Это стало известно из материалов уголовного дела, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости. Напомним, журналистка погибла 20 августа 2022 года в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе под Москвой. Сотрудники ФСБ РФ выяснили, что организовали убийство украинские спецслужбы, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк*.
Специалисты ведомства выяснили, что номера машины, которую использовали для слежки за Дугиной, при въезде в Россию были из ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские. Услышав об этом, один из невольных участников организованной группы и узнал, что делал «липовые» документы для Вовк*. Об этом рассказала жена осуждённого.
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Специалисты ведомства выяснили, что номера машины, которую использовали для слежки за Дугиной, при въезде в Россию были из ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские. Услышав об этом, один из невольных участников организованной группы и узнал, что делал «липовые» документы для Вовк*. Об этом рассказала жена осуждённого.
«У супруга был заказ на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства Украины… потому что когда в новостях стали об этом говорить, он понял, что свидетельство заказывали у него», — процитированы её показания в материалах дела.
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Александр Бойцов