Стали известны подробности пожара в исследовательском ядерном университете

11 лет потребовалось, чтобы раскрыть исчезновения известного в Санкт-Петербурге акушера-гинеколога Ирины Земченковой, пропавшей в 2010 году. Врач ушла на работу в выходной день 23 февраля, и больше её никто не видел. Несмотря на усердные поиски, в которых участвовали волонтёры и частный детектив, тело Ирины так и не нашли, и её признали погибшей. Только спустя 11 лет был задержан её бывший муж — влиятельный врач и главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков. Подробности случившегося расскажет «Радио 1».