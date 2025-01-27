Стали известны подробности пожара в исследовательском ядерном университете

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При пожаре в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ на Каширском шоссе в Москве пострадавших нет, в здании дымился вентиляционный шкаф. Об этом сообщил начальник управления предотвращения ЧС в НИЯУ МИФИ Александр Мамнев. По его словам, возгорание ликвидировали еще до прибытия спасателей.
«Площадь возгорания составила 1 кв. м, задымился вентиляционный шкаф. Никто не пострадал», — поделился начальник в беседе с АГН «Москва».В то же время в кемеровском Киселевске произошел пожар при погрузке отходов в мусоровоз. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на очевидцев, возгорание также удалось ликвидировать без привлечения пожарных.
«Позже автор сообщила, что работникам удалось самостоятельно потушить возгорание, после чего они продолжили работу в штатном режиме. На место, где была куча мусора обслуживающая организация привезла и установила контейнер», — отмечает издание.Читайте также:
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