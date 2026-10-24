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В Анталье 77-летняя россиянка погибла во время купания у пятизвёздочного отеля

Фото: Istock/NataliPopova

Россиянка погибла во время купания в море у пятизвёздочного отеля в Анталье. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.



Трагедия произошла утром 24 октября возле одного из отелей в районе Богазкент. 77-летняя Алёна Ш. пошла купаться, но спустя некоторое время другие отдыхающие заметили, что она неподвижно лежит в воде.

Очевидцы позвали спасателя, пенсионерку вытащили на берег и начали реанимировать. Однако массаж сердца и искусственное дыхание не помогли. Тогда россиянку доставили на скорой в частную больницу, но спасти её не удалось. Полиция выясняет обстоятельства смерти.

До этого сообщалось о происшествии на Пхукете. Там россиянка получила сильный ожог после встречи с огненной медузой.

Ольга Щелокова

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