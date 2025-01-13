Мошенники забрали у подмосковной пенсионерки ₽700 тыс. для «поверки подлинности»

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700 тысяч рублей выманили мошенники у 73-летней жительницы Сергиева Посада под предлогом проверки купюр на подлинность, полицейские удалось установить и задержать курьера преступников, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, пожилой женщине позвонили неизвестные и, представившись представителями правоохранительных органов, убедили её передать деньги отправленному к ней «дипломату» якобы для проверки на подлинность. Женщина передала 700 тысяч рублей, но потом поняла, что её обманули и подала заявление в полицию», — говорится в сообщении.Полицейские задержали мужчину, который забирал деньги. Им оказался 24-летний житель Свердловской области. Он рассказал, что эту работу ему предложил знакомый. За зарплату в 100 тысяч рублей он должен был забирать деньги по указанным адресам и класть их на криптокошелёк. От своих работодателей мужчина получал адреса и инструкции, как вести себя с «клиентами» и какие заранее распечатанные фиктивные документы им показывать.
Сейчас полиция разыскивает остальных участников преступления.
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