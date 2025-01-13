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Россиянка заморила голодом шестилетнего сына в Мексике, мальчик скончался от серьезного истощения 31 декабря по дороге в больницу, пишет Shot.
По данным издания, 34-летняя Ольга Иделевич жила в мексиканской столице, а в 2018 году родила сына от местного адвоката. Работала женщина в ночных клубах. А по словам местных жителей, она занималась проституцией.
Ольга часто жаловалась на то, что отец ребенка совсем ей не помогает и рассказывала о серьезных материальных проблемах. Она не оплачивала коммунальные услуги и арендную плату за квартиру.
31 декабря она позвонила врачам, что ее ребенок плохо себя чувствует и ушла на работу. Ребенка обнаружили в квартире в районе Инсургентес-Миккоак. Его повезли в больницу, но мальчик скончался по дороге от сильного истощения.
На допросе она смогла только сказать, что не знает испанский язык, и отказалась давать показания, а потом сбежала. Сейчас ее и отца мальчика разыскивает полиция.
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Ольга часто жаловалась на то, что отец ребенка совсем ей не помогает и рассказывала о серьезных материальных проблемах. Она не оплачивала коммунальные услуги и арендную плату за квартиру.
31 декабря она позвонила врачам, что ее ребенок плохо себя чувствует и ушла на работу. Ребенка обнаружили в квартире в районе Инсургентес-Миккоак. Его повезли в больницу, но мальчик скончался по дороге от сильного истощения.
На допросе она смогла только сказать, что не знает испанский язык, и отказалась давать показания, а потом сбежала. Сейчас ее и отца мальчика разыскивает полиция.
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Элина Позднякова