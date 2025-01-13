Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию с переломом бедра

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Телеведущий Юрий Николаев попал после новогодних праздников в реанимацию с переломом бедра, пишет Mash.
Согласно сообщению, 76-летний мужчина споткнулся дома о мебель, упал и сломал бедренную кость. Николаева экстренно отвезли в больницу, где его прооперировали. Он провел в реанимации два дня из-за возраста и общего состояния. В настоящее время шоумен уже восстанавливается в обычной палате.
У Николаева в анамнезе рак легких. В ноябре врачи запретили ему курить. Известно, что мужчина курил по 50 сигарет в день. Тогда телеведущий был госпитализирован в реанимацию после обморока. Его доставили в одну из московских больниц с высокой температурой. Врачи исключили возможность инфаркта и инсульта.
Читайте также:
У телеведущего Юрия Николаева диагностирован COVID-19
Николаев назвал ложными сообщения о постановке ему коронавируса
Жена телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализирована в Москве
Элина Позднякова