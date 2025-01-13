Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию с переломом бедра

В магазине на улице Горной произошел необычный инцидент: 43-летняя работница избила 63-летнего мужчину сковородой, когда тот пытался украсть продукты и кухонную утварь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.