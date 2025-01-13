Напавший на людей в щёлковском магазине стал фигурантом уголовного дела

Фото: ГУ МВД РФ по МО
В отношении 20-летнего уроженца Волгоградской области, напавшего на посетителей и персонал магазина в Щёлкове, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
«Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, беспричинно напал на трёх человек в продуктовом магазине города Щёлково и нанес им ножевые ранения в различные части тела. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, потерпевшим вовремя оказали медицинскую помощь, и сейчас их жизням ничто не угрожает.
Фото: пресс-служба ГСУ СКР РФ по МО
В кратчайшие сроки сотрудники местной полиции задержали нарушителя. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для проведения следственных действий.
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Как отметили в ведомстве, потерпевшим вовремя оказали медицинскую помощь, и сейчас их жизням ничто не угрожает.
Фото: пресс-служба ГСУ СКР РФ по МО
В кратчайшие сроки сотрудники местной полиции задержали нарушителя. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для проведения следственных действий.
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Лора Луганская