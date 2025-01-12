Мошенники запугали москвичку и выманили у нее 15 млн рублей

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Злоумышленники запугали 18-летнюю жительницу Москвы Елизавету и убедили ее, что отцу грозит уголовное преследование из-за поддержки Украины, сообщил Телеграм-канал Baza.
13 декабря 2024 года мошенники позвонили москвичке и предложили ей продлить договор на сим-карту, потом они попросили назвать код от «Госуслуг». Далее девушка получила сообщение, что в ее аккаунт вошли из Запорожской области.
Жительница столицы сделала звонок на горячую линию сайта — она была указана в СМС о входе. Там подтвердили, что теперь аферисты получили доступ ко всем ее данным, а потом переключили якобы на «сотрудника Центробанка».
Следом москвичке прислали в мессенджере документ, который якобы доказывает финансовые связи ее отца с украинцами.
Мошенники предложили ей спасти родственника от уголовного преследования, если она пришлет «опись денег и драгоценностей дома».
Жертва злоумышленников взяла из домашнего сейфа более 100 тысяч долларов, почти 100 тысяч юаней и иную валюту, упаковала и передала курьеру для «описи» после того, как он назвал кодовое слово «Кузя».
Спустя несколько дней девушка собрала дома дорогие часы, ювелирные украшения мамы с бриллиантами, восемь золотых и одну платиновую монету, положила все в пакет и отдала его курьеру по такому же кодовому слову. После этого жительница столицы поняла, что стала жертвой мошенников, рассказала о случившемся родителям, а они уже обратились в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составила 15 663 848 рублей.
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Жительница столицы сделала звонок на горячую линию сайта — она была указана в СМС о входе. Там подтвердили, что теперь аферисты получили доступ ко всем ее данным, а потом переключили якобы на «сотрудника Центробанка».
Следом москвичке прислали в мессенджере документ, который якобы доказывает финансовые связи ее отца с украинцами.
Мошенники предложили ей спасти родственника от уголовного преследования, если она пришлет «опись денег и драгоценностей дома».
Жертва злоумышленников взяла из домашнего сейфа более 100 тысяч долларов, почти 100 тысяч юаней и иную валюту, упаковала и передала курьеру для «описи» после того, как он назвал кодовое слово «Кузя».
Спустя несколько дней девушка собрала дома дорогие часы, ювелирные украшения мамы с бриллиантами, восемь золотых и одну платиновую монету, положила все в пакет и отдала его курьеру по такому же кодовому слову. После этого жительница столицы поняла, что стала жертвой мошенников, рассказала о случившемся родителям, а они уже обратились в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составила 15 663 848 рублей.
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Ольга Енгалычева