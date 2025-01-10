Студент покончил с собой под давлением украинских мошенников

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В Москве 21 декабря 2024 года произошла трагедия, связанная с давлением со стороны мошенников на студента первого курса Московского физико-технического института (МФТИ) Петра Ветчинкина. Молодой человек стал жертвой злоумышленников, которые навесили на него несколько кредитов и угрожали его семье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно сообщениям однокурсников, Пётр не успел сдать первую сессию. Отмечается, что в социальных сетях распространялась информация, что студенты МФТИ и их родители могут получать звонки от лиц, представляющихся деканатом.
В день трагедии, 21 декабря, Пётр получил звонок, который стал началом шести часов психологического давления. Мошенники угрожали ему расправой над семьей и обвиняли в участии в экстремистских организациях.
По словам матери Петра, он вышел из дома в 17:55 и пропал без вести. Женщина немедленно вызвала полицию, но, к сожалению, тело сына было найдено в нескольких кварталах от их дома.
В его телефоне были обнаружены переписки с мошенниками, которые шантажировали его и угрожали. Похороны Петра Ветчинкина состоялись 27 декабря.
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В день трагедии, 21 декабря, Пётр получил звонок, который стал началом шести часов психологического давления. Мошенники угрожали ему расправой над семьей и обвиняли в участии в экстремистских организациях.
По словам матери Петра, он вышел из дома в 17:55 и пропал без вести. Женщина немедленно вызвала полицию, но, к сожалению, тело сына было найдено в нескольких кварталах от их дома.
В его телефоне были обнаружены переписки с мошенниками, которые шантажировали его и угрожали. Похороны Петра Ветчинкина состоялись 27 декабря.
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Дарья Осипова