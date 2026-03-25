Колумбиец приехал в Россию торговать наркотиками и поплатился
Суд во Владивостоке арестовал гражданина Колумбии, обвиняемого в попытке сбыта запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем телеграм-канале.
По версии следствия, 20 марта иностранец, находясь в районе гаражного кооператива на улице Добровольского, намеревался реализовать крупную партию наркотиков. Однако довести задуманное до конца ему не удалось, поскольку его действия пресекли правоохранители.
Злоумышленника задержали, возбудив в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. Максимальное наказание по вменяемой статье — 20 лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Красноярске экс-полицейские подбросили мужчине наркотики и вымогали деньги.
