Колумбиец приехал в Россию торговать наркотиками и поплатился

Во Владивостоке арестовали на два месяца наркоторговца из Колумбии
Фото: iStock/Diy13

Суд во Владивостоке арестовал гражданина Колумбии, обвиняемого в попытке сбыта запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем телеграм-канале.



По версии следствия, 20 марта иностранец, находясь в районе гаражного кооператива на улице Добровольского, намеревался реализовать крупную партию наркотиков. Однако довести задуманное до конца ему не удалось, поскольку его действия пресекли правоохранители.

Злоумышленника задержали, возбудив в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. Максимальное наказание по вменяемой статье — 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Красноярске экс-полицейские подбросили мужчине наркотики и вымогали деньги.

Лидия Пономарева

