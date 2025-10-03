Достижения.рф

Медведь угнал мусорный бак на улице в Сочи и попал на видео

Фото: istockphoto/DrDjJanek

Медведь унёс мусорный бак в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».



В посте говорится, что инцидент произошел в селе Эсто‑Садок, на Берёзовой улице. Очевидец снял соответствующие кадры.

На записи видно, как зверь встал на задние лапы, схватил контейнер за ручки и выкатил его с площадки. Затем он несколько раз приподнимал крышку и засовывал голову внутрь, после чего снова встал на задние лапы и оттолкнул бак за угол дома.



