Медведь угнал мусорный бак на улице в Сочи и попал на видео
Медведь унёс мусорный бак в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».
В посте говорится, что инцидент произошел в селе Эсто‑Садок, на Берёзовой улице. Очевидец снял соответствующие кадры.
На записи видно, как зверь встал на задние лапы, схватил контейнер за ручки и выкатил его с площадки. Затем он несколько раз приподнимал крышку и засовывал голову внутрь, после чего снова встал на задние лапы и оттолкнул бак за угол дома.
