В Германии пенсионер нечаянно отравил фосфином 24 человека
В Германии пенсионер по ошибке отравил фосфином 24 человека. Об этом сообщает Bild.
В районе Штадтфельд‑Вест на Харбкерштрассе загорелся подвал жилого дома — в результате пожара в воздух попал ядовитый газ. Пожарные, прибывшие на место, ощутили резкий запах, похожий на смесь тухлой рыбы и чеснока.
Анализы показали, что это был фосфин — бесцветный и крайне токсичный газ, используемый для борьбы с вредителями. Горение способствовало его распространению по зданию и на улицу.
По официальным данным, пострадали 24 человека: среди них пожарные, полицейские и жители дома. Некоторым потребовалась госпитализация, большинство жаловались на затруднённое дыхание, головные боли и головокружение.
Расследование установило, что в подвале принадлежавшего 79‑летнему жильцу дома хранились крупные запасы пестицидов. Соседи сообщили, что мужчина раньше работал дезинсектором и, вероятно, сохранил старые химикаты.
Власти начали проверку по факту ненадлежащего хранения опасных веществ и создания угрозы здоровью. Все найденные препараты изъяли и вывезли для утилизации. Точную причину пожара пока не установили.
