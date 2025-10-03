Тело девушки африканской внешности обнаружили на границе Белоруссии и Польши

03 октября 2025, 21:25

Фото: iStock/Stadtratte

Белорусские пограничники обнаружили тело погибшей женщины африканской внешности вблизи польского заграждения на границе. Об этом 2 октября сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии в своих соцсетях.