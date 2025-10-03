Тело девушки африканской внешности обнаружили на границе Белоруссии и Польши
Белорусские пограничники обнаружили тело погибшей женщины африканской внешности вблизи польского заграждения на границе. Об этом 2 октября сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии в своих соцсетях.
Инцидент произошёл в Каменецком районе Брестской области. По данным ведомства, тело находилось в непосредственной близости от польского пограничного забора. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств гибели.
Госпогранкомитет отметил, что с начала 2024 года из-за миграционной политики Европейского союза на границах с Белоруссией погибли не менее 15 человек. Всего с 2021 года обнаружили 76 тел погибших мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС.
Белорусская сторона регулярно обвиняет Литву, Латвию и Польшу в насильственном выдворении нелегальных мигрантов обратно на территорию республики. Страны ЕС, в свою очередь, утверждают, что именно Минск искусственно создал миграционный кризис, направляя потоки беженцев с Ближнего Востока и Африки к западной границе.
