Мошенники заставили школьницу из Москвы отдать 800 тысяч рублей из сейфа
Телефонные мошенники обманом вынудили московскую школьницу уйти из дома на целый день и передать им 800 тысяч рублей из семейного сейфа. Инцидент произошёл в районе Свиблово.
По словам родственников, девочка находилась дома одна, когда в Telegram ей написала неизвестная, представившаяся ровесницей по имени Мелания. После непродолжительной переписки собеседница попросила отправить геолокацию. После этого школьницу начали запугивать, утверждая, что она якобы передала данные «украинцу» и теперь её семье грозит уголовное дело за связь с ВСУ.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», затем с девочкой связались неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых органов. Они заявили, что родители могут попасть под уголовное преследование, и потребовали «доказать», что деньги в доме заработаны законно. При этом мошенники постоянно держали ребёнка на связи через мессенджеры и фактически контролировали её действия.
Под давлением школьница открыла семейный сейф и взяла 800 тысяч рублей. По указанию злоумышленников она отключила геолокацию, перестала отвечать на звонки родителей и села в вызванное неизвестными такси. Девочка доехала до города Старая Купавна, где оставила рюкзак с деньгами возле заброшенного дома.
Во время поездки мошенники диктовали ей, что говорить родителям и как отвечать на вопросы таксиста. В качестве легенды ребёнку велели объяснять, что она едет к бабушке.
После передачи денег школьница вернулась домой на другом такси, которое также заказали злоумышленники. Уже дома она рассказала родителям о произошедшем. Семья обратилась в полицию района Свиблово с заявлением о мошенничестве.
