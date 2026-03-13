В Воронеже взорвалась «Газель» — видео
В Воронеже взорвалась «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».
Инцидент попал на видеорегистратор автомобиля очевидца. На записи видно, как грузовик взрывается прямо на дороге и почти сразу загорается. При этом огонь охватывает машину не полностью. Информации о состоянии водителя пока не имеется.
Ранее, 6 марта, мощный взрыв произошел возле газовой заправки в подмосковном Барыбино, писал Telegram-канал SHOT. Зарево от пожара было заметно за несколько километров. Позднее уточнили, что взорвался бензовоз.
Площадь возгорания составила 78 квадратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины и обстоятельства ЧП устанавливают компетентные службы.
