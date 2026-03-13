СК раскрыл убийство и изнасилование девятилетней девочки в Москве спустя 26 лет
Следователи раскрыли убийство девятилетней девочки, совершённое в Москве в 1999 году. Подозреваемым оказался 73-летний мужчина, который сейчас отбывает наказание за другое убийство.
По версии Следственного комитета России, преступление произошло 24 января 1999 года возле дома на улице Грекова. Мужчина под вымышленным предлогом увёл ребёнка в подвал жилого дома. Там он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.
После этого злоумышленник отвёл ребёнка в заброшенное здание и убил, пытаясь скрыть следы преступления. На момент первоначального расследования установить личность подозреваемого не удалось.
Следствие вернулось к делу в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Эксперты провели современные судебные исследования, включая молекулярно-генетическую экспертизу, которая не применялась во время расследования в конце 1990-х.
Анализ ДНК позволил установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый уроженец Тамбовской области.
Мужчину этапировали в Москву. Во время допроса он признал свою вину. В ближайшее время следователи проведут проверку показаний на месте и предъявят ему обвинение.
Читайте также: