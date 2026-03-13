Турист в Европе пропил полмиллиона рублей в отеле и сбежал на чужой машине
Турист из Германии заселился в отель на Майорке и оставил там крупный долг за проживание и алкоголь, после чего попытался скрыться. Об этом сообщает Cronica Balear.
По данным издания, в конце февраля мужчина остановился в гостинице и за время пребывания потратил в баре более 6000 евро (свыше 554 тысяч рублей). Когда он попросил продлить номер, сотрудники потребовали сначала погасить задолженность. В ответ гость показал скриншот якобы выполненного перевода, однако персонал заподозрил подделку.
После этого мужчина уехал, не рассчитавшись, на арендованном автомобиле стоимостью около 40 тысяч евро (примерно 3,6 млн рублей). В среду, 11 марта, его задержали в Барселоне. Турист добрался до материковой части Испании на пароме, но машину распознали правоохранители.
Нарушителя доставили в суд, а автомобиль вернули прокатной компании.
