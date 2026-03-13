Турист в Европе пропил полмиллиона рублей в отеле и сбежал на чужой машине

13 марта 2026, 17:23

Турист задолжал 554 тысячи рублей отелю на Майорке в Испании, его арестовали

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Турист из Германии заселился в отель на Майорке и оставил там крупный долг за проживание и алкоголь, после чего попытался скрыться. Об этом сообщает Cronica Balear.