Красноярка похитила у подруги миллионы рублей и спустила их на поездку в Дубай

26 августа 2026, 07:28

Мошенница похитила у подруги из Красноярска почти 2 млн рублей и улетела в Дубай

Фото: iStock/AndreyPopov

Жительница Красноярска лишилась почти двух миллионов рублей после того, как знакомая обманула её. Деньги женщина потратила на поездку в Дубай, сообщает Telegram-канал Kras Mash.