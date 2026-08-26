Красноярка похитила у подруги миллионы рублей и спустила их на поездку в Дубай
Жительница Красноярска лишилась почти двух миллионов рублей после того, как знакомая обманула её. Деньги женщина потратила на поездку в Дубай, сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Потерпевшая продавала импортную обувь на маркетплейсе, но однажды у нее возникли проблемы с заказом товара из-за границы. Когда «подруга» узнала об этом, то предложила свою помощь, уверяя, что у неё есть знакомый владелец завода оптовых закупок в Москве. Мошенница запросила за услугу 1,7 миллиона рублей. Потерпевшая согласилась, взяла кредит и отдала требуемые деньги.
В пресс-службе полиции региона пояснили, что жертва три месяца ждала своего заказа. Однако туфли так и не доехали до Красноярска – обманщица долго успокаивала свою собеседницу пустыми обещаниями, пока не выяснилось, что переданные деньги пошли вовсе не на партию обуви, а на поездку аферистки в Дубай. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества, фигурантке может грозить до десяти лет лишения свободы.
Читайте также: