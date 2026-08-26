Машинист трамвая задремал и протаранил другой состав во сне
В Сан-Франциско трамвай врезался в другой состав после того, как машинист уснул во время движения. Об этом сообщает телеканал CBS.
Инцидент произошёл ещё 31 июля, однако видеозапись столкновения появилась в открытом доступе только сейчас. На опубликованных кадрах видно, как переутомленный мужчина засыпает на рабочем месте, после чего его вагон врезается в стоящий состав. От удара разбиваются лобовые стёкла обоих транспортных средств, а машинист мгновенно просыпается.
В момент аварии в вагоне находились два пассажира, они не пострадали. Муниципальное транспортное агентство Сан-Франциско уже начало расследование по факту случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Томской области 52-летнему судоводителю предъявили обвинение в гибели трёх человек. Дело в том, что мужчина, который управлял маломерным судном без соответствующего удостоверения и в нетрезвом состоянии, своими действиями способствовал возникновению опасной ситуации. Подробности читайте здесь.
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