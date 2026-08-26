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Машинист трамвая задремал и протаранил другой состав во сне

В Сан-Франциско машинист трамвая уснул во время движения и врезался в другой состав
Фото: iStock/LUNAMARINA

В Сан-Франциско трамвай врезался в другой состав после того, как машинист уснул во время движения. Об этом сообщает телеканал CBS.



Инцидент произошёл ещё 31 июля, однако видеозапись столкновения появилась в открытом доступе только сейчас. На опубликованных кадрах видно, как переутомленный мужчина засыпает на рабочем месте, после чего его вагон врезается в стоящий состав. От удара разбиваются лобовые стёкла обоих транспортных средств, а машинист мгновенно просыпается.

В момент аварии в вагоне находились два пассажира, они не пострадали. Муниципальное транспортное агентство Сан-Франциско уже начало расследование по факту случившегося.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Томской области 52-летнему судоводителю предъявили обвинение в гибели трёх человек. Дело в том, что мужчина, который управлял маломерным судном без соответствующего удостоверения и в нетрезвом состоянии, своими действиями способствовал возникновению опасной ситуации. Подробности читайте здесь.

Мария Моисеева

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