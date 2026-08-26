Машинист трамвая задремал и протаранил другой состав во сне

26 августа 2026, 07:14

В Сан-Франциско машинист трамвая уснул во время движения и врезался в другой состав

Фото: iStock/LUNAMARINA

В Сан-Франциско трамвай врезался в другой состав после того, как машинист уснул во время движения. Об этом сообщает телеканал CBS.