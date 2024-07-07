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Москалькова обратилась к омбудсмену Украины после публикации убийства пленного ВС РФ

Москалькова: убийство российского пленного должно быть расследовано
07 июля 2024, 19:22
Фото: IStock/Sinenkiy

Фото: IStock/Sinenkiy

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для проведения проверки по факту появления информация о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного, передают РИА Новости.


В своем Телеграм-канале она добавила, что этот инцидент является грубейшим нарушением норм международного права о статусе военнопленных.

Ранее медик так называемого международного «добровольческого отряда» на Украине Chosen рассказывал, что это далеко не первый случай проявления жестокости к российским военнопленным. Имели место ситуации неоказания медицинской помощи, закидывания в безоружных гранат, отправка на минное поле. Кроме того, сбежавшие с лагерей ВСУ российские военные рассказывали о членовредительстве и пытках током.

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#права
#военные
#инцидент
#всу
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массовой драки в Краснодарском крае
СКР: в массовой драке в Красноярском крае участвовали приезжие и местные
07 июля 2024, 19:39

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту массовой драки с участием мигрантов в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба региона.
По информации правоохранителей, конфликт начался из-за того, что дети мигрантов не пустили местных детей на площадку. Их родители попытались объяснить приезжим, что площадка является общей, но те в ответ перешли на оскорбления. Это привело к массовой драке, о пострадавших пока ничего не известно.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А. К. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

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В результате аварии на иранском эсминце есть пострадавшие
Fars: несколько человек пострадали при аварии на американском эсминце
07 июля 2024, 17:46

Фото: IStock/3DSculptor

На борту эсминца Sahand военно-морских сил Ирана, находящегося у берега иранского города Бендер-Аббас в Персидском заливе, произошла авария, в которой пострадали несколько человек. Об этом сообщает агентство Fars.
Как отмечает издание, авария произошла вследствие просачивания в цистерны воды. Есть несколько пострадавших, их уже доставили в больницы. Корабль довольно скоро придет в состояние равновесия из-за ограниченной глубины воды, пояснил источник.

Ранее сообщалось, что крупнейший корабль береговой охраны Китая встал на якорь в исключительной экономической зоне Филиппин. В филлипинском правительстве заявили, что эти действия являются попыткой провокации и запугивания.

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#крушение
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В Подмосковье задержали украинца, который устроил нарколабораторию на даче
SHOT: украинец хранил около 22 кг наркотиков на арендованной даче в Подмосковье
07 июля 2024, 17:26

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В Подмосковье задержали гражданина Украины, который устроил нарколабораторию и схрон около 22 кило наркотиков на даче
Согласно информации источника, силовики нагрянули с обыском в дом на территории СНТ «Маяк» в Пушкинском городском округе, который арендовал 40-летний гражданин Украины. В процессе обысков было найдено более 50 различных ёмкостей с подозрительными жидкими веществами весом примерно 22 кг, а также оборудование для изготовления наркотических веществ.

Запрещенные находки отправили на экспертизу. Мужчину задержали. Выяснилось, что он безработный и находится в России без регистрации.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двадцати лет тюремного заключения.

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Сотрудница «Матч ТВ» сообщила о групповом изнасиловании мигрантами

Массовая драка с участием мигрантов произошла на площадке в Краснодаре
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#уголовное снт
#оборудование
#подмосковье
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Сотрудница «Матч ТВ» сообщила о групповом изнасиловании мигрантами
Baza: Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали рядом с телецентром «Останкино»
07 июля 2024, 17:15

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Сотрудница «Матч ТВ» заявила о том, что её изнасиловали рядом с телецентром «Останкино». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что нападение произошло в ночь на субботу, 6 июля, когда она возвращалась с работы. Согласно данным источника, неизвестные напали на девушку и изнасиловали около 2:30 ночи.

Спустя некоторое время один из подозреваемых был задержан. Им оказался 24-летний гражданин Узбекистана, который приехал в Москву на заработки. Вскоре были задержаны еще два соотечественника мужчины.

Всех злоумышленников задержали. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Преступникам может грозить до десяти лет тюремного заключения.

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В Курске отец поджег сына в качестве наказания
Отец поджег сына, чтобы научить обращению с огнем
07 июля 2024, 15:40

Фото: IStock/PamWalker68

В Курске отец поджёг своего сына, чтобы наказать его, сообщает Телеграм-канал Baza.
Вечером пятницы 9-летний мальчик играл в комнате со свечкой, случайно уронил ее и зажег пролитый на полу спирт. Находящаяся поблизости младшая сестра получила ожоги. Прийдя на крики и потушив огонь, отец в ярости решил проучить сына. Мужчина снял с него штаны, вылил на ягодицы спирт и поджег.

В настоящее время оба ребенка госпитализированы, их здоровью ничего не угрожает. Их отец задержан сотрудниками полиции.

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Массовая драка с участием мигрантов произошла на площадке в Краснодаре
07 июля 2024, 14:26

Фото: iStock/mrohana

Массовая драка с участием мигрантов и жителей Краснодара произошла на детской площадке в микрорайоне Пашковка. Об этом пишет Telegram-канал «Краснодар и край».
Причина конфликта заключается в том, что дети мигрантов заняли все карусели на площадке. Тогда на улицу вышли родители местных ребят с требованием освободить территорию.

К словесному конфликту присоединились родители-мигранты, и ситуация переросла в массовую драку. По словам очевидца, из-за большого количества мигрантов район, где произошло побоище, стал настоящим гетто.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

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Тела наркодилера и его жены с простреленными головами нашли в квартире Петербурга

Вернувшийся с СВО петербуржец напал с топором на сотрудника гипермаркета
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Под Воронежем эвакуируют жителей из-за детонации взрывоопасных объектов
07 июля 2024, 13:23

Фото: istockphoto/Leonid Eremeychuk

Эвакуация жителей проводится в Подгоренском районе Воронежской области, где прежде был введен режим ЧС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Напомним, режим ЧС был введен из-за продолжающейся детонации боеприпасов.

Взрыв на складе под Воронежем прежде произошел из-за атаки ВСУ. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте продолжают работать экстренные службы.

Прежде сообщалось, что разведывательный БПЛА США зафиксировали возле Калининградской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Тела наркодилера и его жены с простреленными головами нашли в квартире Петербурга
07 июля 2024, 13:06

Фото: iStock/aradaphotography

Загадочная смерть супругов произошла в Питере: тела мужчины-наркодилера и его жены обнаружили на съёмной квартире с огнестрельными ранениями. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, хозяйка квартиры в посёлке Парголово никак не могла связаться с семейной парой, которая около месяца назад арендовала у неё жильё. Прибывшие на место полицейские нашли тела 24-летней девушки и её 25-летнего супруга с травмами головы.

По предварительным данным, молодые люди могли покончить с собой. На месте происшествия были найдены два пистолета со стёртыми номерами. Оружие, согласно экспертизе, не зарегистрировано на погибших.

Известно, что супруги приехали из Сахалинской области, 25-летний мужчина находился в федеральном розыске за сбыт наркотиков.

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Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся едой в кафе в Бурятии

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Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся едой в кафе в Бурятии
07 июля 2024, 12:25

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Сальмонеллез подтвердился у 75 человек, которые отравились роллами в одном из кафе в Республике Бурятия. Об этом говорится в Telegram-канале «Говорит Москва» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Согласно данным ведомства, большинство заболевших — несовершеннолетние. Медики выявили заболевание у 42 детей и 33 взрослых.

Уточняется, что продукция была изготовлена предприятием общественного питания города Гусиноозерск. В настоящее время расследование продолжается.

В ведомстве заключили, что на данный момент сотрудники Роспотребнадзора проводят на территории Бурятии все необходимые мероприятия.

Напомним, ранее в медучреждение Гусиноозерска обратились 22 человека с признаками отравления. Пострадавшим диагностировали острый гастроэнтерит.

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