Москалькова обратилась к омбудсмену Украины после публикации убийства пленного ВС РФ

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для проведения проверки по факту появления информация о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного, передают РИА Новости.
В своем Телеграм-канале она добавила, что этот инцидент является грубейшим нарушением норм международного права о статусе военнопленных.
Ранее медик так называемого международного «добровольческого отряда» на Украине Chosen рассказывал, что это далеко не первый случай проявления жестокости к российским военнопленным. Имели место ситуации неоказания медицинской помощи, закидывания в безоружных гранат, отправка на минное поле. Кроме того, сбежавшие с лагерей ВСУ российские военные рассказывали о членовредительстве и пытках током.
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