Московская актриса погибла в Екатерининском парке после переворота понтона

Фото: istockphoto/Dzurag
Московская актриса погибла, упав с понтона в Екатерининском парке, расположенном на территории музея-заповедника «Царское Село». Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что 28-летняя погибшая выступала в Театре наций и в театре Вахтангова. Ее доставили в больницу ночью. Врачи диагностировали клиническую смерть и утопление. Состояние девушки на момент поступления было крайне тяжелым. Она умерла ранним утром.
Еще двух пострадавших госпитализировали с переохлаждением. По предварительным данным, у одной из них сломаны два пальца на ноге. Известно, что актриса из Москвы является ее полной тезкой. На вопрос журналиста о происшествии она сказала, что не понимает, о чем речь.
Также, предварительно, пострадавшие не имеют отношения к мероприятиям в Царском Селе, а именно, к экономическому форуму и закрытому гала-концерту, организованному благотворительным фондом Валерия Гергиева.
В Екатерининском парке на Большом пруду во время разворота перевернулся понтон, где были 24 человека, четыре из которых пострадали, а одна женщина умерла. По предварительной информации, он был перегружен практически в два раза. Правоохранители возбудили дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
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Еще двух пострадавших госпитализировали с переохлаждением. По предварительным данным, у одной из них сломаны два пальца на ноге. Известно, что актриса из Москвы является ее полной тезкой. На вопрос журналиста о происшествии она сказала, что не понимает, о чем речь.
Также, предварительно, пострадавшие не имеют отношения к мероприятиям в Царском Селе, а именно, к экономическому форуму и закрытому гала-концерту, организованному благотворительным фондом Валерия Гергиева.
В Екатерининском парке на Большом пруду во время разворота перевернулся понтон, где были 24 человека, четыре из которых пострадали, а одна женщина умерла. По предварительной информации, он был перегружен практически в два раза. Правоохранители возбудили дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
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Никита Кротов