Московская актриса погибла в Екатерининском парке после переворота понтона

Стали известны подробности убийства 58-летнего москвича в парке «Кусково». Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина заступился за детей. Ребята кидали в пруд камешки, что не понравилось владельцу Джека Рассела, который гулял поблизости. Он стал кричать на детей, а те пожаловались дедушке.