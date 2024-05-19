13-летняя девочка, которую искали в районе Измайловского парка, погибла

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Тело 13-летней девочки, пропавшей в Измайловском парке в Москве, нашли. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на источник.
Уточняется, что сотрудники поисковой службы обнаружили ее тело. Согласно информации источника, пропавшая школьница была с подружкой на шашлыках.
Ее нашли раньше. В настоящее время она находится без сознания.
Напомним, ранее в Москве пропала девочка-подросток, на ее поиск были направлены десятки человек и дроны. 13-летняя Аня 17 мая вышла из дома для прогулки со своей подругой. Последний раз их видели, когда они направлялись в Измайловский парк. Вчера была обнаружена сумка Ани на одной из улиц поблизости.
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Ее нашли раньше. В настоящее время она находится без сознания.
Напомним, ранее в Москве пропала девочка-подросток, на ее поиск были направлены десятки человек и дроны. 13-летняя Аня 17 мая вышла из дома для прогулки со своей подругой. Последний раз их видели, когда они направлялись в Измайловский парк. Вчера была обнаружена сумка Ани на одной из улиц поблизости.
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Екатерина Коршунова