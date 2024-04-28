Ростовчанин открыл стрельбу по автомобилю, погибла 17-летняя студентка

Фото: iStock/Vitalii Puzankov
Житель Ростовской области открыл стрельбу по движущемуся автомобилю с сидевшими внутри людьми, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, убийство произошло неподалёку от хутора Паршиков в Ростовской области.
17-летняя студентка ехала на автомобиле с 18-летним знакомым, когда дорогу им перегородил неадекватный мужчина. Он выхватил карабин «Сайга» и начал стрелять по машине. Молодой человек не пострадал, пуля попала в его пассажирку.
Девушку экстренно доставили в больницу, однако, спасти её не удалось.
Стрелком оказался 37-летний фермер, его удалось задержать по горячим следам. Мотив убийцы сейчас устанавливается.
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17-летняя студентка ехала на автомобиле с 18-летним знакомым, когда дорогу им перегородил неадекватный мужчина. Он выхватил карабин «Сайга» и начал стрелять по машине. Молодой человек не пострадал, пуля попала в его пассажирку.
Девушку экстренно доставили в больницу, однако, спасти её не удалось.
Стрелком оказался 37-летний фермер, его удалось задержать по горячим следам. Мотив убийцы сейчас устанавливается.
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Евгения Парфентьева