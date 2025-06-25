Московская пенсионерка подозревает домработницу в краже бриллиантов на 5 млн рублей

25 июня 2025, 18:19

В Москве пенсионерка обратилась в полицию по поводу кражи бриллиантов

Фото: iStock/ AnnaStills

Московская пенсионерка хранила бриллианты в чемодане «Луи Виттон» на балконе, а затем поняла, что они пропали, сообщил Телеграм-канал Baza.