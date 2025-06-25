Московская пенсионерка подозревает домработницу в краже бриллиантов на 5 млн рублей
Московская пенсионерка хранила бриллианты в чемодане «Луи Виттон» на балконе, а затем поняла, что они пропали, сообщил Телеграм-канал Baza.
65-летняя Анна К. в раньше владела салонами красоты и табачными точками. Зимой 2025 года женщина переехала в новую квартиру в центре Москвы вместе с 37-летней дочерью Анной и ее несовершеннолетним сыном. С переездом Анне и ее родным помогала их домработница, девушка из Белоруссии. После этого она заявила, что по срочным делам уезжает на родину. Среди коробок и чемоданов в новую квартиру также переехал чемодан от «Луи Виттон», так как в нем Анны хранила многочисленные ювелирные украшения.
Анна наняла новую домработницу из Армении по имени Алла. Она находилась у хозяйки дома до пяти дней в неделю и нередко оставалась на ночь с ребенком. Еще женщина выходила на балкон за гладильной доской. В конце апреля Анна впервые заметила, что украшений стало меньше: пропали несколько колец и сережек, часы «Ролекс», браслеты «Картье». Всего больше десяти предметов. Хозяйка не стала волноваться и в мае уехала на отдых. Когда Анна вернулась, пропало все — даже золотой кинжал с драгоценными камнями.
Сначала Анна подумала на первую домработницу, однако экс-работница выходила на связь, ничего не скрывала и согласилась встретиться. Тогда хозяйка жилья заподозрила Аллу. Домработница сначала согласилась пройти детектор лжи, а следом ей срочно понадобилось вернуться на родину — по семейным обстоятельствам.
Тогда Анна поняла, что разобраться самостоятельно не получится, и обратилась в правоохранительные органы. Она оценила нанесенный ущерб примерно в пять миллионов рублей, но цифра может увеличиться.
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