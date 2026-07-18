Московская пенсионерка потеряла 34,5 млн рублей из-за ложного уголовного дела
В Москве 74-летняя пенсионерка за неделю потеряла почти 35 млн рублей из-за мошенников. Подробности приводит столичная прокуратура.
Женщина получила сообщение о задолженности и перешла по ссылке, после чего увидела уведомление о входе в личный кабинет на «Госуслугах» с контактами для связи.
Она перезвонила по этим номерам, где собеседники заявили об оформлении кредитов от её имени. Аферисты убедили её установить мессенджер и связаться с «силовиками».
В видеозвонке мужчина в форме показал удостоверение и потребовал поместить все сбережения в «казначейскую ячейку», уточнив сумму. Пенсионерка раскрыла информацию о счетах и накоплениях, затем неделю снимала деньги и передавала курьерам. Ущерб превысил 34,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
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