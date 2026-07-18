Житель Москвы расчленил тело отца в ванной и сжёг останки в лесополосе
В московской квартире 34-летний мужчина расправился со своим 81-летним отцом, после чего вынес части его тела в сумках и сжёг куски. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Установлено, что пожилой мужчина пришёл в квартиру на северо-востоке Москвы к своему сыну. Там наследник нанёс отцу смертельные травмы и расчленил тело в ванной.
После москвич разложил останки по сумкам и вывез их в сторону Владимирской области, где сжёг в лесополосе. Супруга пропавшего обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку и пришли в квартиру к отпрыску.
Криминалисты с помощью спецсредств выявили в ванной скрытые следы крови — сын тщательно отмыл помещение, чтобы убрать видимые улики. Позже правоохранители задержали подозреваемого во Владимирской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
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