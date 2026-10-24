Московская полиция раскрыла убийство 20-летней давности

24 октября 2026, 01:52

Полицейские задержали в Перми мужчину за убийство 20-летней давности

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники полиции Москвы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, которое было совершено в 2006 году. Информацию подтвердили в пресс‑службе столичного главка МВД.