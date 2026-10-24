Московская полиция раскрыла убийство 20-летней давности
Сотрудники полиции Москвы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, которое было совершено в 2006 году. Информацию подтвердили в пресс‑службе столичного главка МВД.
История преступления началась зимой 2006 года. Тогда в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела в квартире. Прибыв на место, сотрудники милиции нашли 43‑летнего мужчину без признаков жизни. Судебно‑медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из‑за множественных колото‑резаных ранений. По факту убийства возбудили уголовное дело, но сразу задержать виновного не удалось.
Раскрыть преступление спустя два десятилетия помогла дактилоскопическая экспертиза: специалисты выяснили, что отпечатки пальцев, изъятые на месте происшествия, принадлежат 39‑летнему мужчине, ранее имевшему судимость. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в Перми.
По предварительным данным, трагедия разыгралась во время совместного распития спиртных напитков. Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, после чего подозреваемый нанёс оппоненту не менее 20 ударов ножом. В настоящее время все собранные материалы, а также задержанный переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
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